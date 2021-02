Kaltenweide

Die Ortsfeuerwehr Kaltenweide ist am Sonnabend um 16.45 Uhr zu einem Schornsteinbrand an der Kananoher Straße alarmiert worden. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten Flockenbildung aus dem Schornstein wahrgenommen und sofort die Feuerwehr informiert. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte kontrollierten mit einer Wärmebildkamera in allen Geschossen des Gebäudes den Verlauf des Schornsteins und die Öfen. Aber auch das Öffnen der unteren Reinigungsklappen ergab keine Erkenntnisse. So musste das vorbereitete Rußbrand-Kehrgerät nicht mehr zum Einsatz kommen. Unter der Leitung von Ortsbrandmeister Uwe Glaser waren insgesamt 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen sowie ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.

Von Frank Walter