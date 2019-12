Langenhagen

Die Verkaufsmesse ist erst 30 Minuten alt. Doch das Geschäft blüht bereits. Lara Hormann öffnet die Kasse und zeigt stolz auf die Einnahmen – Hartgeld und jede Menge Scheine. Die Firma gutefairbesserung hat offenbar interessante Produkte im Angebot. Badesalz, gemischt mit Erkältungsöl, Handyhüllen und Taschen für die Lippenpflege – alles ist dabei „und alles selbst hergestellt“, wie Mitinhaberin Lina Weißenborn verrät.

Der Verkaufsstand der Schülerfirma befindet sich im Foyer der Aula des Schulzentrums. Dort ist richtig was los. Die Auswahl ist entsprechend groß. Noch fünf weitere Firmen buhlen um die Kunden –also um Mitschüler oder Lehrer –und preisen ihre Produkte an. Diese sind, genau wie die Namen der Unternehmen, recht ausgefallen: Lumofit (Flaschenbezüge und LED-Lampen), Natural Materials (Holzarbeiten in diversen Formen), Icedout (Schneekugeln und Schleim), K.U.S. (Kerzen- und Schwimmkerzen) und Hang On (Windlichter und Vogelfutter).

Reger Betrieb herrscht auf der Verkaufsmesse des zehnten Jahrgangs der IGS Langenhagen. Quelle: Stephan Hartung

Umweltgedanke spielt eine Rolle

Alle Schüler des zehnten Jahrgangs mussten eine Geschäftsidee entwickeln. „Dabei haben die Schüler gelernt, dass nicht alles so klappt, wie man es möchte“, sagt Anke Kaiser, Leiterin des IGS-Fachbereichs Arbeit-Wirtschaft-Technik. Schließlich sei die Organisation einer Firma sehr stressig. „Die Schüler mussten die komplette Struktur kennenlernen, auch Einstellungsgespräche führen.“

Zurück zur Firma gutefairbesserung, die die aktuelle Diskussion in der Weltpolitik aufgegriffen hat und das Thema Klimaschutz betont: „Wir sind eine umweltfreundliche Firma und haben nur Materialien und Stoffe benutzt, die bereits in der Schule vorhanden waren“, erzählt Flavio Fernandez – während in diesem Moment ein weiteres Gläschen mit Badesalz für 3 Euro über den Ladentisch geht.

Weiter geht es auf dem Weihnachtsmarkt

Das Quartett von gutefairbesserung ist ab Freitag, 6. Dezember, auch auf dem Weihnachtsmarkt an der Elisabethkirche in Langenhagen im Einsatz – an allen drei Tagen bis Sonntag. „Die Verkaufsmesse war eine Pflichtveranstaltung, für alles andere konnten sich die Schüler freiwillig und selbstständig organisieren“, sagt Kaiser. „Wir hoffen, dass wir dann alles verkaufen“, sagt Lina Weißenborn. Und wenn nicht? Die 15-Jährige lacht. „Dann haben wir alle schon Geschenke für Familie und Freunde parat.“

So funktionieren die Schülerfirmen Im zehnten Jahrgang der IGS Langenhagen steht für die insgesamt 180 Schüler aus sechs Klassen seit dem Ende der Sommerferien ein Planspiel auf dem Programm. Sie gründeten im Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT) eine sogenannte Schüler-AG und gaben ihrem kleinen Unternehmen einen Namen. Das Startkapital betrug jeweils 250 Euro. Für die Schüler galt es schließlich, eine Geschäftsidee zu entwickeln und die Mitarbeiter der Firma aufzuteilen – in den Vorstand, in die Entwicklung und Produktion sowie in den Verkauf. Ihre Produkte verkauften die Schüler nicht nur auf einer Messe im Foyer der Aula des Schulzentrums, sondern auch in Langenhagen in Seniorenheimen oder auf dem Weihnachtsmarkt.

