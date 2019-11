Das BioLab des Fördervereins der Leonore-Goldschmidt-Schule IGS Mühlenberg gibt es seit dem Jahr 2012. Lehrer Matthias Grützmacher war Vater der mobilen Forschungsstation und leitet mit dem fachgerecht ausgebauten Anhänger Dutzende von Projekten jährlich. Das Laboratorium enthält alle Werkzeuge für das Lernen in der Natur und aktiven Umweltschutz: Von der Astschere bis zum GPS-Datenempfänger, vom Windmesser bis zum Datenlogger ist alles dabei. Das BioLab-Programm bietet fachkundige Exkursionen in die Natur, Moortage und spezielle Angebote für Profilkurse an, die zum Teil auch aufs Wasser führen. Deshalb gehört auch ein Schlauchboot zur Ausstattung. Geplant sind außerdem Tauch-Exkursionen. Das BioLab beteiligt sich auch an der weltweiten Baumpflanz-Aktion Plant for the Planet. Wer das BioLab für einen Kurs, Verein oder eine Schulklasse anfordern möchte, kann sich dazu unter Telefon (0511) 16849511 melden.