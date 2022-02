Langenhagen

Zehn Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs der IGS Langenhagen haben in einem Internet-Teamwettbewerb Französisch den Sieg in ihrer Kategorie davongetragen. „Die Gruppe hat erst in der elften Klasse mit Französisch angefangen, ist also erst im dritten Lernjahr“, sagt Lehrerin Isabel Wagemann-Steidel, Fachbereichsleiterin Fremdsprachen an der IGS. Allerdings hätten die Schülerinnen und Schüler wegen ihres Alters einen kleinen Vorteil gehabt. „Sie verfügen bereits über ein größeres Kulturwissen“, so Wagemann-Steidel. Was bei diesem Test sehr hilfreich gewesen sein könnte.

Denn bei dem landesweiten Wettbewerb, dessen Inhalte vom Institut Francais erarbeitet worden sind, ging es um sehr alltagsnahe Themen, wie etwa Französisch als lebendige Sprache, Reisen und Begegnungen, Sport oder Kulinarisches. Paarweise setzten sich die Teilnehmenden an einen PC und bearbeiteten die Aufgabenstellungen. Mitgemacht haben Warwara Deppe, Leonie Freihoff, Tom Klein, Arkadiusz Komorowski, Dennis Lucht, Marleen Meyer, Nele Reuter, Jule Johanna Stucke, Wassilios Wassiliades und Adrian Weißenborn.

Texte, Videos und Hördokumente

Manchmal mussten Texte oder kurze Geschichten verarbeitet werden, manchmal Hördokumente oder Videos. In einem Video zum Thema Reisen und Begegnung sei es zum Beispiel um einen Franzosen gegangen, der für drei Monate nach Deutschland reisen wollte. „Dann ging es etwa um Fragen, was es für Programme für ihn gibt, welche Bedingungen er für eine Teilnahme erfüllen muss, oder wie lange er überhaupt kommen darf“, erklärt die Pädagogin.

Beim Thema Sprichwörter war es besonders spannend. „Denn man kann die ja nicht eins zu eins übersetzen.“ Während die Deutschen gelegentlich davon sprechen, kein Geld zu haben, heißt es bei den Franzosen: „keine Radieschen haben“.

Von Andreas Krasselt