Schulenburg

Ein Wunsch hat sich für Festausschuss-Chef Dirk Von der Berge erfüllt: Beim Festumzug der Schulenburger Schützen blieb es am Sonnabend weitestgehend trocken. Zwar tröpfelte es ein wenig zwischendurch. Aber „das brachte Abkühlung“, stellte der Festausschuss-Chef fest. Pünktlich um 14.15 Uhr startete der Umzug vom Festplatz und führte zum Annageln der Scheiben bei der Feuerwehr, Bürger- und Kinderkönigin.

Zur Galerie Schützen ziehen durch Schulenburgs Straßen und nageln Scheiben mit befreundeten Vereinen an.

Scheibe hängt am alten Feuerwehrhaus

Hans-Jürgen Hackerott nagelte zum letzten Mal am Feuerwehrhaus am Amtsweg die Scheibe an. Denn die Feuerwehrleute sind kürzlich in ihr neues Domizil am Stadtweg gezogen, das sie zusammen mit der Engelbostler Feuerwehr nutzen. Ortsbrandmeister Jens Koch hatte beim Schießwettbewerb die ruhigste Hand bewiesen. Kurzerhand entschied der Chef die Scheibe noch am alten Gebäude anzubringen. „Im nächsten Jahr marschieren wir dann zum neuen Feuerwehrhaus“, kündigte Dirk Von der Berge an. Allerdings müsse er noch Kontakt mit der Stadt aufnehmen, weil die Schützen dann die Hannoversche Straße überqueren müssten – und das ohne Kontaktbeamte, deren Anwesenheit wegen zu vieler Überstunden nicht mehr möglich ist. Seitdem kümmern sich die Schützen bei ihrem Umzug selbst für die Verkehrssicherheit.

Schützenscheibe steht auf einer Stellage

Vom Feuerwehrhaus zogen die Schützen weiter zu Sylvia Puschmann. Die 50-Jährige wohnt in der Neubausiedlung am Kuhlmanns Kamp. Puschmann hatte vorher nichts mit dem Schießsport zu tun. „Es hat Spaß gemacht“, sagte sie nach ihrer Premiere und wunderte sich, dass sie beim ersten Mal gleich die Bürgerscheibe errang. Annagler Hans-Jürgen Hackerott hatte bei Familie Puschmann einen leichten Job. Denn auf die Leiter, wie sonst üblich, musste er nicht. Der Grund: Damit die Isolierung des Hauses durch einen Nagel nicht beschädigt wird, stellte Hackerott die Tafel auf einer Stellage auf. „Hauptsache die Scheibe hat eine Berührung mit der Gebäudewand“, sagte Hackerott. Das müsse so sein.

Freundschaft zwischen Schützen und Musikzug

Beim Festumzug durchs Dorf marschieren die Schützen nicht allein. Bereits seit fünf Jahren sorgt das Young Spirit Orchestra der Feuerwehr Kaltenweide für die musikalische Begleitung – und auch in diesem Jahr zogen 19 Musiker durch die Straßen. Die Zusammenarbeit mit dem Schützenverein verlaufe seitdem sehr erfolgreich, stellte Sprecher Ralf-Michael Bellmann am Rande des Umzugs fest. „Wir sind immer wieder gerne dabei und rücken zusammen aus“, sagte der Sprecher, und es habe sich eine Freundschaft entwickelt.

Vereine zeigen in Schulenburg Zusammenhalt

Auch die Feuerwehr Kaltenweide präsentiert sich gern bei dem Schulenburger Verein. „Wir zeigen uns gern in der Öffentlichkeit und bleiben nicht unter uns“, erklärte Ortsbrandmeister Axel Siebert. Der 58-Jährige brach zugleich eine Lanze für die Solidargemeinschaft. Es sei eine Kunst, die Gemeinschaft am Leben zu halten und nicht aussterben zu lassen: „Das funktioniert hier.“

Als selbstverständlich bezeichnete Schulenburgs Ortsbrandmeister Jens Koch die Teilnahme am Umzug. „Auch wir sind gern dabei“, sagte der 54-Jährige. Gleichwohl bemängelte Koch, dass mehr und mehr der Feuerwehr die Leute fehlten. „Wir wären gern mehr, aber eine Art Fußkrankheit macht sich bei der Feuerwehr breit“, so Koch. Tradition erhalten sei schön, aber ohne Nachwuchs schwer.

Festausschussvorsitzender Dirk Von der Berge. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Konzept der Schützen geht auf Festausschuss-Vorsitzender Dirk Von der Berge sprach am Rande des Schützenumzugs über das Konzept des Sommerfestes. Wie ist es dazu gekommen ein Sommerfest zu veranstalten? Wir haben bereits vor 20 Jahren, damals feierten wir noch in der Gastwirtschaft Rust, nach einem neuen Ansatz gesucht, um die Bevölkerung anzusprechen und um uns neu zu positionieren. Vor elf Jahren zogen wir auf das Festgelände am Roter Weg. Damals wollten wir den Sonntag aufwerten und mit anderen Vereinen im Dorf etwas auf die Beine stellen. Wie verlief der Sonntag vorher? Nach dem Zeltgottesdienst hatten wir die Scheiben der Königin und des Königs angenagelt und dann war Feierabend. Das Schützenfest war damit beendet. Geht das Konzept von Schützen- und Sommerfest auf? Ja, auf jeden Fall. Der Platz ist dann von 15 bis 18 Uhr rappelvoll. Nach der Einführung der sogenannten Laufzettel hatten wir im vergangenen Jahr 150 Kinder gezählt. Das Sommerfest hat sich etabliert und neun Vereine sind in die Veranstaltung mit eingebunden. Zudem können die Vereine sich präsentieren und möglicherweise neue Mitglieder gewinnen. Interview: Katerina Jarolim-Vormeier

Von Katerina Jarolim-Vormeier