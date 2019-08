Langenhagen

Wenn das Schützenfest lockt, gibt sich die Politik besondere Mühe: Pünktlich zum Treffpunkt mit dem Musikcorps Langenhagen und den offiziellen Fahnenträgern der Schützenvereine im Rathausinnenhof hat der Stadtplanungsausschuss am Donnerstag seine Sitzung beendet – trotz einer Tagesordnung, die bei anderer Gelegenheit durchaus für die eine oder andere längere Debatte gut gewesen wäre. So aber ließen die Politiker selbst so weitreichende Punkte wie die Wohnraumversorgung bis 2025 und die Stadtentwicklung bis 2030 ohne größere Kontroversen hinter sich, um bis 19 Uhr vor dem Gebäude stehen zu können.

Bürgermeister Mirko Heuer tauscht im Festzelt sein Jackett gegen eine Schützenuniform für den offiziellen Fassanstich. Quelle: Holger Hollemann

Die Mitglieder des Musikcorps Langenhagen legten sich temperamentvoll ins Zeug und gaben ihr Können mit mehreren Stücken im Rathausinnenhof zum Besten, bevor es – geführt von den offiziellen Fahnenträgern der beteiligten Schützenvereine – in Richtung Schützenplatz ging. Dort hatte in der Zwischenzeit bereits Ernst Müller mit seinem Langenhagener Blasorchester für Unterhaltung der ersten Gäste gesorgt. Nach allen feierlichen – und von den Vereinsmitgliedern lautstark gefeierten – Ehrungen tauschte Bürgermeister Mirko Heuer im Festzelt, da er seine Schürze vergessen hatte, sein Jackett gegen eine Schützenuniform und konnte beim Fassanstich erfolgreich Hand anlegen.

Zur Galerie Mit dem Einzug der Fahnen und der Ratsmitglieder hat nach dem Fassanstich im Festzelt das Schützenfest Langenhagen seine ersten Höhepunkte erlebt.

Das Programm des Schützenfestes läuft noch bis Montag. Der Ausmarsch beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr. Die Schützen wollen wieder das am schönsten geschmückte Haus entlang der Strecke besonders prämieren.

Alle Termine des Schützenfestes lesen Sie hier.

