Kaltenweide

Anhand ihrer Jacken mit Schriftzug und Logo vom Schützenverein Kaltenweide waren sie schnell als Auswärtige enttarnt – und mussten sich Sprüche anhören. „Was macht ihr denn hier? Habt ihr euch verlaufen?“ Nein, hatten sie nicht. Kaltenweides Schützenvereinsvorsitzender Axel Siebert und sein Stellvertreter Jörg Engel hatten bewusst die Sportgaststätte des MTV Engelbostel-Schulenburg aufgesucht, um hier als Verpächter einen Vertrag für ihre eigene Vereinsgastronomie abzuschließen. Mit Alfio Sciacca und seinem Onkel Salvatore Rinaldo, die als Alfio & Salvo seit zehn Jahren ihr Restaurant in der MTV-Immobilie betreiben, haben die Kaltenweider ihre zukünftige Zusammenarbeit besiegelt.

Renovierung im Juli und August

Das bisherige Pächterehepaar Norbert und Angelika Lehmann hört zum 30. Juni auf. „Sie sind 67 Jahre alt, haben das sieben Jahre gemacht und sind nun müde – erst recht wegen Corona“, sagt Engel. Ab 1. September erhält das Schützenhaus Kaltenweide dann den Zusatz Alfio & Salvo. „Den Juli und August nutzen wir für Renovierungsarbeiten“, sagt Alfio Sciacca, der auch mit Außengastronomie in Blickrichtung des Feuerwehrhauses plant. Sein Vater Luigi wird im Restaurant an der Zellerie in Kaltenweide das Geschäft führen, die Küche leitet der in Langenhagen bekannte Gastronom Horst-Michael Stein. Für das Stammrestaurant in Engelbostel ändert sich nichts.

Das Schützenhaus Kaltenweide erhält einen neuen Pächter für die Gastronomie. Quelle: Stephan Hartung

25 Bewerber wollen die Gaststätte

Der Erstkontakt zwischen den Gastronomen und dem Schützenverein ergab sich vor rund zwei Monaten. Alfio Sciacca berichtet davon, dass er am späten Abend durch Zufall bei Ebay-Kleinanzeigen auf ein Inserat für einen neuen Pächter fürs Schützenhaus gestoßen sei. Das machte ihn neugierig: Denn bevor die Lehmanns anfingen, habe auch er sich damals schon für die Vereinsgastronomie interessiert. „Aber irgendwie hat es damals nicht geklappt“, so Sciacca. Im zweiten Anlauf kamen beide Seiten nun sieben Jahre später zusammen. 25 Bewerber gab es, fünf wurden eingeladen, berichtet Siebert. „Alfio und Salvo haben uns überzeugt. Wir freuen uns, dass wir jetzt Partner sind.“

Lesen Sie auch Neuer Pächter will im Landhaus am Golfpark in Hainhaus auch Familien- und Hochzeitsfeiern organisieren

Verein will auch den Schießstand neu bauen

„Wieder ein Probleme gelöst“, sagte Siebert lächelnd nach der Unterschrift. In Kürze möchte der Verein mit dem Bau seines neuen Schießstands beginnen, eine Mitgliederversammlung in der Sporthalle Kaltenweide am Sonnabend, 12. Juni, soll die weitere Strategie festlegen. Gesichert ist nun erst mal die Frage nach der Gastronomie, was bei der Versammlung sicherlich auch ein Gesprächsthema sein wird.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Stimmung war im Lockdown auf dem Tiefpunkt“

„Für unsere Mitglieder ist das eine tolle Nachricht. Denn die Stimmung war im Lockdown auf dem Tiefpunkt, es wurde auch kaum noch Essen aus dem Schützenhaus abgeholt“, sagt Engel. Hinzu kommt, sagt Siebert, „dass unser Schützenfest zweimal in Folge ausgefallen ist. Daher ist es wichtig, dass unsere Gastronomie auf sicheren Füßen steht.“ Das Schützenfest ist auch immer ein Magnet für Neumitglieder, was zuletzt ebenfalls wegfiel. Ein wenig Stolz ist dem Vereinschef daher anzumerken, wenn er sagt, „dass wir in den vergangenen drei Wochen fünf Neueintritte hatten, alle unter 30 Jahre“. Aktuell gehören dem Schützenverein Kaltenweide 360 Personen an.

Von Stephan Hartung