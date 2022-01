Langenhagen

Wie geht es nach der zehnten Klasse weiter? Diese Frage müssen sich Jugendliche an Langenhagens Schulen in den nächsten vier Wochen stellen. Denn bis Ende Januar müssen sie mitteilen, in welcher Schulform und an welcher Einrichtung sie ihre weitere Schulpflicht erfüllen wollen. Allgemeinbildende Gymnasien informieren die Zehntklässler in der Regel nicht über dieses Verfahren. Die Schulen gehen davon aus, dass die Jugendlichen fließend an die gymnasiale Oberstufe wechseln.

Lediglich Schülerinnen und Schüler, die bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, müssen sich nicht mehr darum sorgen. Die Anmeldung an der dazugehörigen Berufsschule übernimmt dann der Ausbildungsbetrieb.

Ehemaliger Langenhagener Lehrer will die wichtigsten Fragen beantworten

Was unterscheidet die beruflichen Gymnasien von den allgemeinbildenden Gymnasien? Kann man nach einem Abschluss der Fachoberschule jedes Fach an jeder Hochschule studieren? Zu welchem Abschluss führt eine Berufsoberschule? Diese und weitere Fragen beantwortet Christoph Gäbel, ehemaliger Lehrer an der Berufsbildenden Schule für Metall- und Elektrotechnik. Zu diesem Zweck lädt Gäbel interessierte Eltern für Dienstag, 4. Januar, ab 18 Uhr ins Haus der Jugend am Langenforther Platz 1 ein. Bereits in den Herbstferien hatte der Pädagoge dort Nachhilfekurse in Mathematik angeboten, um Schülerinnen und Schüler auf berufliche Einstellungstests vorzubereiten.

Eltern, die zu der Veranstaltung kommen wollen, müssen sich per E-Mail an c.gaebel@gmx.de anmelden. Sie benötigen darüber hinaus einen gültigen 2G-Nachweis. Wer sich Informationen einholen möchte, aber am Dienstag keine Zeit hat, kann sich ebenfalls bei Gäbel unter der angegebenen E-Mail-Adresse melden. Der ehemalige Lehrer weist zudem auf die Internetseite www.bildungswege-in-niedersachsen.de hin, auf der viele Informationen zu finden sind.

Von Fiona Lechner