Langenhagen

In der vergangenen Woche standen im Gymnasium Langenhagen die Zeugniskonferenzen auf dem Programm. Einige Mitglieder aus dem Kollegium saßen dazu unter Einhaltung der Corona-Regeln in großen Räumen, weitere Lehrer nahmen zugeschaltet aus dem Homeoffice teil.

Dennoch stand plötzlich die Polizei zur Kontrolle in der Pausenhalle, wie Silke Kaune, kommissarische Leiterin des Gymnasiums, berichtet. „Die Beamten haben sogar in die Konferenz reingeschaut und sich sonst auch alles angeguckt – und für gut befunden, auch die Zeugnisse“, sagt Kaune und lacht. „Langenhagener Gymnasiasten können also jetzt voller Stolz sagen, dass ihre Noten von der Polizei überprüft wurden.“

Mehr als 1000 Zeugnisse gehen über den Postweg raus

So sieht ein Stapel mit mehr als 1000 der wichtigen Dokumente aus. Quelle: Stephan Hartung

In diesen Tagen schickt das Gymnasium, teilweise mit dem Zusatz von handgeschriebenen Briefen, die Zeugnisse zu den Schülern nach Hause. Dies sind immerhin 1145 Stück. Rund 100 weitere Zeugnisse haben sich Schüler, die aktuell im Präsenzunterricht vor Ort sind, am vergangenen Freitag selbst abgeholt. Am Gymnasium beginnt nun der aufwändige Logistikweg, den die benachbarte IGS schon so gut wie hinter sich hat.

Das Schulleitungsteam des Gymnasiums mit Stefan Wyss (von links), Panagiotis Chatzianastassiou, Silke Kaune und Torsten Hagenberg hat die Zeugnisse fertiggemacht. Quelle: Stephan Hartung

An der IGS mussten die Lehrer 1500 Zeugnisse schreiben, abzüglich der Schüler aus den Abschlussklassen verbleiben 1250 Exemplar zur Postversendung. Die Gesamtschule hat damit bereits vor einigen Tagen begonnen, jetzt erfolgt die letzte Fuhre. „Bis Mitte dieser Woche sollten alle Zeugnisse eingetroffen sein“, sagt Laura Pfeuffer aus dem IGS-Sekretariat und schiebt einen kleinen Wagen aus ihrem Büro.

So sieht der umständliche, chronologische Ablauf aus: Ausdruck der Zeugnisse von den Schulassistenten, Unterschrift von der Schulleitung, Eintüten der Zeugnisse in Umschläge im Sekretariat, von dort in die Fächer der Klassenlehrer, Rückgabe der fertiggestellten Zeugnisse vom Klassenlehrer zum Sekretariat, Weitergabe vom Sekretariat an die Hausmeister. Die Hausmeister fahren die Zeugnisse dann ins Rathaus, die Poststelle im Rathaus bringt schließlich alles auf den Weg.

Von Stephan Hartung