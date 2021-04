Schulenburg

Was für eine tolle Überraschung: Die dreijährige Giuliana bekommt von Janina Theurer als süßes Osterpräsent eine bunte Schokoladentüte überreicht. Theurer ist bei der Ortsfeuerwehr Schulenburg die Leiterin der Kinderfeuerwehr. Zu Ostern machten die Feuerwehrleute viele Kinder in Schulenburg und Umgebung glücklich. Wer im Vorfeld an einer Bastelaktion teilgenommen hatte, erhielt ein kleines Geschenk vom Osterhasen – der sozusagen mit den Feuerwehrleuten in insgesamt drei Fahrzeugen im Dorf unterwegs war.

Eine solche Aktion ist natürlich der Corona-Pandemie geschuldet. Normalerweise wären Mitglieder von Ortsfeuerwehren wie in Schulenburg ab Karfreitag im Einsatz – zur Vorbereitung des Osterfeuers. Buden für den Ausschank von Essen und Trinken aufbauen, Sträucher, Äste und Holz aufschichten. Zum zweiten Mal in Folge fällt das Osterfeuer aber nun wegen der Pandemie aus.

Zusammenhalt fehlt den Leuten – der Feuerwehr fehlen Einnahmen

„Wir haben zuletzt oft Rückmeldungen gehört, wie schade es die Leute finden“, sagt Ortsbrandmeister Jens Koch. Die erste Bratwurst im Jahr unter freiem Himmel essen oder, wie in Schulenburg Teil des traditionellen Angebots, die Scampi-Pfanne genießen – all dies ist nicht möglich. „Das fehlt sehr. Das Zusammenkommen ist wichtig für die Familien, auch für die Kinder“, sagt Koch.

Eine Rolle spielt auch der finanzielle Aspekt. Denn der Ortsbrandmeister sagt zwar, „dass Einnahmen fehlen, wir aber keine Ausgaben haben“. Dennoch: Der Verkauf von Bratwurst, Scampi und vor allem Getränken ist ein finanzieller Faktor. Koch berichtet davon, dass das Osterfeuer durchaus die wichtigste Einnahmequelle im Jahr sei – um damit weitere Veranstaltungen stemmen zu können. Die Quelle ist nun schon im zweiten Jahr in Folge versiegt.

Feuerwehr will nicht in Vergessenheit geraten

Ortsbrandmeister Jens Koch bei einem Bericht in einer Jahresversammlung vor der Corona-Pandemie. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Und ganz unabhängig davon: Auch in gesellschaftlicher Hinsicht ist das Osterfeuer für die Ehrenamtlichen ein wichtiger Baustein. „Das sorgt für Aufmerksamkeit und dafür, dass man uns nicht vergisst“, sagt Koch. Und an dieser Stelle ist man wieder beim Geld: Jede Feuerwehr ist auf Spenden und Mitglieder angewiesen. In geselliger Runde am Osterfeuer, das lehrt die Vergangenheit, wird dann doch mal eine Zusage gemacht oder gar direkt ein Formular für eine passive Mitgliedschaft ausgefüllt.

„Insgesamt wollen wir Werbung für die Feuerwehrarbeit machen. Wer 16 Jahre alt ist, kann sich bereits anmelden“, sagt Koch und denkt auch an den Nachwuchs und den Schub an jungen Mitgliedern für die Kinder- und Jugendfeuerwehr: Wer ein Osterfeuer toll findet und dort mit Freunden herumtobt, findet eventuell schneller den Zugang zur Jugendabteilung der Feuerwehr. „Generell ist es immer schwer, Leute zu finden, die für etwas Zeit haben“, sagt Koch.

Insgesamt 41 Osterüberraschungen hat die Ortsfeuerwehr am Freitag verteilt, darunter befanden sich auch 26 süße Präsente für die Mitglieder der Schulenburger Kinder- und Jugendfeuerwehr – damit diese weiter emotional an ihren Verein gebunden werden und nicht den Bezug zu ihm verlieren. Vielleicht gehört in ein paar Jahren Giuliana dazu. Noch hat sie etwas Zeit. Ihr Osterfest 2021 wird sie aber bestimmt in guter Erinnerung behalten. Auch ohne Osterfeuer.

Von Stephan Hartung