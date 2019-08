Schulenburg

Die Polizei sucht nach einem Unfallfahrer, der mit seinem Wagen am Sonnabend gegen 19.20 Uhr kurz vor der Autobahnauffahrt auf die A 352 in Richtung Hamburg an der Hannoverschen Straße mit einem Straßenschild und einer Laterne kollidiert ist. Sowohl das Straßenschild als auch die Laterne knickten darauf hin um und fielen auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr musste beide Schilder anschließend wegräumen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Anwohner waren durch den Lärm der Kollision auf den Unfall aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Aufgrund der Spurenlage vermutet die Polizei, dass der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben muss und von der Fahrbahn abkam.

Wer Hinweise auf die Identität des Autofahrers geben kann, erreicht die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander