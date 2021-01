Langenhagen

Was tue ich, wenn ich schwanger bin? Wer berät mich bei einer finanziellen Notlage? Wann muss ich Mutterschaftsgeld beantragen? Bei diesen und anderen Fragen hilft ein neuer Wegweiser des Netzwerks Frühe Hilfen der Stadt Langenhagen werdenden Eltern in Zukunft weiter.

Wegweiser bietet Orientierung

Die Geburt eines Kindes verändert den Alltag der Familie grundlegend und stellt Eltern sowie die anderen Familienmitglieder vor neue Herausforderungen. Bereits während der Schwangerschaft und erneut nach der Geburt sind die Eltern gefordert, eine Vielzahl von Dingen zu regeln. Der speziell für Eltern in Langenhagen erstellte Wegweiser soll in dieser Zeit Hinweise geben und Orientierung bieten. Er listet gleichzeitig die Kontaktdaten einzelner Anlaufstellen auf.

„Mit dem Wegweiser möchten wir den werdenden Eltern außerdem aufzeigen, dass ihnen vor Ort diverse Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die ihnen bei Bedarf gern direkt Unterstützung bieten oder sie gegebenenfalls zielgerichtet an den richtigen Ansprechpartner vermitteln können“, sagt Eva Bender, Dezernentin der Stadt Langenhagen.

Wer sich zu einzelnen Themen detaillierter informieren möchte, findet im Wegweiser Hinweise auf weiterführende Informationsmöglichkeiten im Internet. Bei der Erstellung des Wegweisers wurde darauf geachtet, dass er mit seinem kompakten Format in den Mutterpass eingelegt werden kann.

Verteilung erfolgt über die Frauenärzte

„Die Zusammenarbeit mit den gynäkologischen Praxen in Langenhagen ermöglicht eine direkte Verteilung des Wegweisers an die Schwangeren“, ergänzt Antje Gerlach, Ansprechpartnerin im Team Frühkindliche Bildung. Außerdem wird die Broschüre demnächst an weiteren öffentlichen Stellen in Langenhagen erhältlich sein, wie zum Beispiel bei der Lebensberatungsstelle, im Rathaus, in Kinderarztpraxen und beim Jobcenter. Zudem finden Interessierte den Wegweiser auch auf der Homepage der Stadt unter www.langenhagen.de/werdende-Eltern.

