Langenhagen

Erneut ist es in Langenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die allein beteiligte Autofahrerin war stark betrunken, die Feuerwehr musste bei der Bergung ihres Fahrzeugwracks helfen. Die erste Schadensschätzung der Polizei liegt bei 7500 Euro.

Limousine wickelt sich um Ampelmast

Erst vor knapp drei Wochen hatte ein betrunkener 22-Jähriger auf der Walsroder Straße in Höhe des Cinemotion-Kinos offenbar bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mercedes krachte gegen eine Verkehrsinsel, der Motorblock wurde herausgerissen und traf andere Fahrzeuge. Die Untersuchung seiner Blutprobe ergab einen Alkoholwert von 1,61 Promille, die Polizei ermittelt auch wegen des Verdachts auf ein verbotenes Autorennen gegen den jungen Mann.

Nun also der nächste heftige Unfall, und auch in diesem Fall spielten Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit offenbar eine Rolle. Eine 55 Jahre alte Frau war am Donnerstag gegen 20.05 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs, sie wollte offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Bothfelder Straße in Richtung Silbersee abbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren älteren, aber hochmotorisierten BMW 650. Der Wagen schoss über die Kreuzung und krachte gegen eine Ampel vor dem Einkaufszentrum Osttor, das Fahrzeug wickelte sich mit der Front um den Mast.

Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergibt 2,8 Promille

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau, die beim Unfall nicht eingeklemmt wurde, zur Untersuchung in ein Krankenhaus, sie konnte aber noch am Abend entlassen werden. Bei der Bergung ihres Fahrzeugwracks musste die Feuerwehr helfen. Die schwere Limousine hatte sich durch die Wucht des Aufpralls so um den Ampelmast gelegt, dass die ehrenamtlichen Einsatzkräfte einige Fahrzeugteile mit der hydraulischen Schere abschneiden mussten. Erst dann konnte der Abschleppunternehmer den Wagen aufladen. Um 21.45 Uhr konnte die Polizei den zwischenzeitlich gesperrten Kreuzungsbereich wieder freigeben, gegen 22.30 Uhr funktionierte die Ampelanlage auch wieder.

Der erste Eindruck, dass sich die Frau betrunken hinters Lenkrad gesetzt hatte, bestätigte sich schnell: Der Atemtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Bereits ab 1,1 Promille gehen Juristen von einer absoluten Fahruntüchtigkeit aus. Die Polizei ließ der 55-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen sie ein. Für diesen Tatbestand sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Von Frank Walter