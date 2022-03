Langenhagen

Es ist ein besonderes Jahr für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Langenhagen: Im September bildet die DLRG seit dann 50 Jahren in Kinder zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern aus. Das Angebot, das zuletzt wegen der Corona-Pandemie stark zurückgefahren werden musste nimmt jetzt wieder Fahrt auf – was viele Eltern freuen dürfte, die sehnsüchtig auf Schwimmkurse für ihre Kinder warten.

DLRG bildet seit 1972 in Langenhagen Schwimmer aus

Die DLRG hat einige Schwimmbäder miterlebt: Von 1972 bis 2003 fand der Schwimmunterricht im damaligen Hallenbad an der Konrad-Adenauer-Straße in Langenhagen statt, danach im mittlerweile ebenfalls geschlossenen Godshorner Hallenfreibad, und seit 2017 wird die Wasserwelt genutzt. Auch im Nord-Ost-Bad in Hannover wurde schon Unterricht angeboten.

Rund 100 Kinder üben derzeit mit 15 Ausbilderinnen und Ausbildern das Schwimmen und Tauchen. Auch ängstliche Kinder sollen danke individueller Förderung die Scheu vor dem Wasser verlieren. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten alle vier Abzeichen – vom Seepferdchen bis zum Gold-Abzeichen – nach spätestens drei Jahren erschwommen, sagt Frank Berkemann, Sprecher der DLRG-Ortsgruppe.

Wartezeiten auf Schwimmkurse haben sich reduziert

Doch gerade durch coronabedingte Trainingspausen wurde der Schwimmunterricht für viele Kinder erschwert. „Manche von ihnen mussten nach den Lockdowns und geschlossenen Bädern wieder ganz von vorne anfangen“, sagt Berkemann. In dieser Zeit bildeten sich lange Wartelisten. „Manche Kinder mussten ein Jahr warten, bis sie mit dem Unterricht beginnen konnten.“ Nun aber habe sich die Situation wieder etwas entspannt. Wer sein Kind jetzt anmelde, könnte etwa für die Zeit nach den Sommerferien damit rechnen, dass der Schwimmunterricht starte.

Diese Nachricht der Langenhagener Lebensretter passt zu der „großen Schwimm-Offensive“ von Sportvereinen und Region Hannover, die am Mittwochfrüh ausgerufen wurde. Dabei sollen freie Wasserzeiten für zusätzliche Schwimmkurse genutzt werden – auch in Langenhagen.

Im Sportbecken der Wasserwelt trainiert die DLRG aktuell sechs Kinder für das Seepferdchen und 36 Kinder für das Bronzeabzeichen. 27 Anwärterinnen und Anwärter gibt es aktuell für das Silber- und 20 für das Goldabzeichen.

Wasserwelt: DLRG kann jetzt montags vier Bahnen nutzen

Dankbar sind die Rettungsschwimmer den Schwimmbadbetreibern dafür, dass neuerdings montags das Training auf vier Bahnen erfolgen kann. So konnten auch die coronabedingt angestauten Wartezeiten reduziert werden.

Im Schnitt vergaben die Wasserretterinnen und -retter in der Vergangenheit pro Jahr jeweils 20 Seepferdchen- und 20 Bronzeabzeichen. Bei den Silber- und Goldabzeichen waren es etwas weniger. „Mittlerweile bringen Großeltern ihre Enkelkinder zu den Übungsnachmittagen, die schon bei der DLRG das Schwimmen erlernten“, sagt der langjährige Ausbilder Hans Martin Rinsche.

Eltern, die ihre Kinder auf der Warteliste der DLRG Langenhagen eintragen lassen möchten, werden gebeten, sich per E-Mail an ingo.schmidt@langenhagen.dlrg.de zu wenden.

Von Nina Hoffmann und Frank Walter