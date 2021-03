Langenhagen

Die Selbsthilfegruppe „Windhunde Wiesenau“ darf sich wieder treffen. Die Zeit der erneuten Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hat manche an ihre Grenzen gebracht. Besonders gilt das für Menschen, die sich aufgrund einer Depression nicht mit anderen treffen konnten. Telefonate und Onlinekontakte waren zwar möglich und haben ihren Teil zur Bewältigung der Symptome beigetragen, ein Ersatz für die Gespräche von Angesicht zu Angesicht konnten diese aber niemals sein, heißt es dazu von Anette Körner, Quartiersmanagerin bei dem Verein Win – Leben in Nachbarschaften der KSG in Langenhagens Stadtteil Wiesenau.

Die Gruppe „Windhunde Wiesenau“ trifft sich zunächst immer montags um 19 Uhr, erstmals wieder am 22. März. Der Neustart findet unter Einhaltung des Hygienekonzepts statt. Allerdings sind derzeit nur maximal zehn Teilnehmer im Quartierstreff, Freiligrathstraße 11, erlaubt. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (0511) 8604216 sowie per E-Mail an koerner@ksg-hannover.de oder unter www.win-e-v.de.

Von Sven Warnecke