Ein Senior ist am Freitag um 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf ein an der Clara-Schumann-Straße geparktes Auto aufgefahren. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen am Kopf zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Nach Auskunft eines Polizeisprechers trug der 74-Jährige keinen Helm.

Von Julia Gödde-Polley