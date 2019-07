Langenhagen

Ein Husky-Akita-Mischling hat am Montagnachmittag einen 79-jährigen Rollstuhlfahrer angefallen. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze passierte der Angriff am Montag gegen 17.20 Uhr vor der Filiale der Postbank auf dem Marktplatz. Die 56 Jahre alte Hundehalterin aus Mecklenburg-Vorpommern wollte das angeleinte Tier an den Rollstuhl ihres Bekannten binden. Doch das missfiel dem Vierbeiner offensichtlich. In der Folge wehrte sich der Hund heftig dagegen und biss offenbar in seiner Verzweiflung dem Senior in den Unterarm. Der Mann erlitt eine blutende Fleischwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste.