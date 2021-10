Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, 12. Oktober, ein 84 Jahre alter Mann in Langenhagen verletzt. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze war der Senior gegen 8.45 Uhr am Waggumer Hof ohne Fremdbeteiligung mit seinem E-Scooter gestürzt. Offenbar sei der Fahrer auf regennasser Straße gestürzt.

Dabei zog er sich eine Kopfplatzwunde und Verletzungen am Kinn zu. Polizisten leisteten bis zum Eintreffen eines Rettungswagens Erste Hilfe. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob ein Schaden an dem Fahrzeug entstand, steht derzeit noch nicht fest.

Von Sven Warnecke