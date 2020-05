Langenhagen

Mehr als 60 Bewohner der City Park Residenz in Langenhagen hatten sich für den Auftritt des Schlagersängers Freddy Caruso versammelt. Sie machten es sich auf ihren Balkonen oder – bei Einhaltung des erforderlichen Mindestabstands – auf dem Rasen vor dem Gebäude bequem. Die Zuhörer kamen dabei alle in den Genuss, den Sänger gut hören und auch sehen zu können. „Damit alle etwas von dem Konzert haben, wechselte er alle zehn Minuten den Standort“, sagte Einrichtungsleiterin Petra Thürnau.

Caruso covert Cliff Richard und Roy Black

Caruso begann jedes Mini-Konzert an den vier Standorten mit der Mundharmonika und dem Lied „An die Freude“. Mit gefühlvoller und klarer Stimme interpretierte Caruso Songs von Cliff Richard oder Roy Black. Einige Bewohner mussten schmunzeln, als Caruso die Interpreten, die er coverte, mit den Worten „...und dieser junge Mann“ vorstellte. Die Songs kamen an allen vier Standorten bestens an. Die Bewohner schunkelten und sangen mit, eine Frau tanzte sogar zur Musik.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie mussten in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt alle Aktivitäten für die Senioren im betreuten Wohnen wie Hockergymnastik, Gedächtnistraining oder der Singkreis abgesagt werden. Das Team hatte sich deshalb überlegt, eine andere Form von Veranstaltung anzubieten. „Mit dem Konzert möchten wir ihnen eine kleine Freude bereiten und den Alltag etwas versüßen“, sagte Thürnau.

„Ein etwas anderer Start in den Morgen“

Viele der Senioren seien noch mobil, gingen einkaufen und hätten Kontakt – „wenn auch begrenzt telefonisch oder persönlich mit nötigem Sicherheitsabstand“, erklärte die Einrichtungsleiterin. Ein Großteil könne sich mit den neuen Umständen arrangieren. Doch einige fühlten sich laut Thürnau eingesperrt und hofften auf coronafreie Zeiten. „Wir freuen uns, mit dieser Aktion einen etwas anderen Start in den Morgen anzubieten, und damit gute Laune und Freude bereiten zu können.“

Von Mark Bode