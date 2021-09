Langenhagen

Drei Senioren- und Pflegestützpunkte gibt es bereits in der Region Hannover. Diese beraten Seniorinnen und Senioren sowie pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörige. Und die Zahl der Beratungen wächst kontinuierlich. Außer den Stützpunkten in Wunstorf, Ronnenberg und Burgdorf soll jetzt ein vierter Standort in Langenhagens Zentrum auf den Weg gebracht werden, teilt Regionssprecherin Sonja Wendt jetzt mit. Der genaue Standort stehe noch nicht fest – ein Mietvertrag sei noch nicht unterschrieben, sagte sie auf Anfrage.

„Der neue Stützpunkt ist ein wichtiger Schritt, um mit unserem Beratungsangebot noch mehr Einwohnerinnen und Einwohner in den Umlandkommunen zu erreichen“, berichtet Andrea Hanke, Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region Hannover. Für Langenhagen seien bereits Beratungskräfte gefunden und eingearbeitet. „Wir gehen im Moment davon aus, dass der neue Standort im ersten Quartal nächsten Jahres starten kann“, kündigt Hanke an. „Die Anzahl von Menschen mit Beratungsbedarf ist in den vergangenen Jahren konstant hoch geblieben – die Anlaufstellen werden sehr gut angenommen.“

Viele Menschen suchen Hilfe

In den vergangenen fünf Jahren haben in den Stützpunkten sowie bei den angebotenen Außensprechstunden mehr als 21.500 Menschen Hilfe gesucht. Das geht auch aus dem Bericht hervor, den die Regionsverwaltung jüngst dem Sozialausschuss vorgelegt hat. Besonders stark waren die Zahlen 2016 mit rund 4200, ein Jahr später mit rund 4250 Beratungen. „Das waren beratungsintensive Jahre, da sich mit den Änderungen der Pflegestärkungsgesetze und die Umstellung der Pflegestufe auf die heutigen Pflegegraden viele Fragen ergeben haben“, begründet Inge Schomacker, Leiterin des Teams Hilfe zur Pflege der Region Hannover.

Doch die hohe Zahl an Beratungen seien eher Ausreißer gewesen, heißt es von der Region. Im Durchschnitt suchten pro Jahr etwa 3300 Menschen Hilfe. Pandemiebedingt lag die Anzahl der Beratungen im vergangenen Jahr etwas darunter. Wegen der Kontaktbeschränkungen sei teilweise auf das Telefon oder das Internet ausgewichen worden.

Die Senioren- und Pflegestützpunkte beraten pflegebedürftige Menschen und deren Angehörigen sowie alle Interessierten in Fragen rund um das Thema Pflege: von Leistungen der Pflegekasse über pflegerische Angebote, Hilfe bei Anträgen bis hin zu Möglichkeiten der Entlastung für pflegende Angehörige.

Von Sven Warnecke