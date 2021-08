Langenhagen

Sind es 8000 Langenhagener oder gar 10.000, die bei der Wahl zum Seniorenbeirat mitmachen können? Die genaue Zahl der Berechtigten können auch die noch amtierenden Mitglieder des Seniorenbeirats der Stadt Langenhagen ad hoc nicht nennen. Fest steht auf jeden Fall: Ein beachtlicher Teil der Bewohner der Flughafenstadt wird bei der Neuwahl des Gremiums sein Wahlrecht ausüben können.

Langenhagener ab 60 Jahren sind wahlberechtigt

Für „ihren“ Kandidaten votieren können Langenhagener ab dem vollendeten 60. Lebensjahr, die schon mindestens sechs Monate in der Stadt wohnen, ausschließlich per Briefwahl – und zwar im Zeitraum von Donnerstag, 30. September, bis Mittwoch, 13. Oktober. Die Unterlagen werden den Wahlberechtigten rechtzeitig zugehen. Am Donnerstag, 14. Oktober, werden die Stimmen dann ausgezählt und das zunächst noch vorläufige Ergebnis für die fünfjährige Wahlperiode bekannt gegeben. Die offizielle Bekanntmachung erfolgt zwölf Tage später. Bei der bislang letzten per Brief vorgenommenen Wahl des Seniorenbeirats hatte die Wahlbeteiligung bei etwa 30 Prozent gelegen. Erika Döhner, aktuell noch stellvertretende Vorsitzende, hofft auf eine etwas höherer Beteiligung. „40 bis 50 Prozent wären ein schöner Erfolg.“

Seit rund 20 Jahren gibt es den Seniorenbeirat in Langenhagen. Das elfköpfige Gremium vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren unabhängig, konfessionell nicht gebunden und parteipolitisch neutral. Amtierende Mitglieder des Rates der Stadt sind deshalb nicht wählbar.

Interessierte brauchen zehn Unterstützer

Der Beirat tagt sechsmal jährlich öffentlich. Er wirkt an den kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen in der Stadt mit, sofern dabei die Interessen der Älteren tangiert werden. Der Seniorenbeirat hat in den Ausschüssen des Rates zwar kein Stimmrecht, kann aber mit beraten und auch eigene Anträge, Anfragen und Empfehlungen einbringen.

Acht der bisherigen Mitglieder haben signalisiert, erneut kandidieren zu wollen. Auch Vereine und Institutionen können Kandidaten vorschlagen, aber auch ohne diesen Rückhalt können sich Neuinteressierte zur Wahl stellen. Sie benötigen dafür allerdings zehn Unterstützer. Die Wahlvorschläge müssen bis Dienstag, 14. September, bei der Wahlleitung eingegangen sein.

Netzwerk soll bestehende Angebote verknüpfen

Zuletzt hatte die Corona-Pandemie allerlei Pläne des Seniorenbeirats durchkreuzt. „Wir haben viele Ideen gehabt und viel organisiert, aber letztlich alles absagen müssen“, sagt Beiratssprecher Jürgen Miethe. Doch auf neue Ziele haben sich die noch amtierenden Mitglieder bereits verständigt: ein Seniorennetzwerk und ein Seniorenzentrum.

Das Netzwerk soll die vielen bestehenden Angebote für Ältere in Langenhagen zusammenführen. Ziel ist es, allen Seniorinnen und Senioren die richtigen Ansprechpartner für schnelle Hilfen vermitteln zu können. Das können Begleitungen zum Arzt und Einkaufen sein, Gesprächspartner für gemeinsame Spaziergänge, aber auch vertrauensvolle Handwerker. Der Seniorenbeirat bitte alle, die in Langenhagen ehrenamtlich in der Seniorenarbeit tätig sind, sich per E-Mail an j.miethe@kulturring-langenhagen.de zu melden. Alle, die sich melden, will der Seniorenbeirat dann zu einer Informationsveranstaltung einladen.

Der Blick geht auf ein größeres Heim

Das weitere Ziel, ein Seniorenzentrum, könnte etwas schwieriger umzusetzen sein. Der Seniorenbeirat würde gern künftig Aktivitäten ungestört in eigenen Räumen vornehmen können. Der zentrale Anlaufpunkt für Ältere, möglichst im Stadtpark, sollte das Seniorenbüro der Stadt, den Beirat, ein Café und Räume für Veranstaltungen umfassen. Starten mit der Idee will der Beirat im derzeitigen Heim, dem Vereinshaus des Kulturrings am Rohdehof 18, doch dort ist der Platz beengt. Besser geeignet seien wohl die Rohde-Villa nebenan oder das Haus 10 im Stadtpark, so die Überlegungen. Doch dafür braucht es einen Beschluss des Rates der Stadt.

Informationsstände zur Wahl des Seniorenbeirats stehen am Dienstag, 7. September, auf dem Wochenmarkt und am Dienstag, 14. September, vor dem Rewe im CCL. Wer sich über die Kandidaten informieren will, sollte sich den Termin Mittwoch, 29. September, 17 Uhr vormerken: Dann werden sich die Bewerber in der IGS-Aula an der Konrad-Adenauer-Straße vorstellen und auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Von Frank Walter