Langenhagen

Schon wieder ist eine ältere Langenhagenerin Opfer eine Taschendiebs geworden. Erst Ende September hatte es gleich drei solcher Fälle gegeben. Laut der Polizei hielt sich die 83-Jährige am Mittwochvormittag im Einkaufszentrum Osttor auf. Zwischen 11 und 11.15 Uhr muss ihr der Täter in einem Bekleidungsgeschäft aus der Handtasche, die sie am Körper trug, das Portemonnaie gestohlen haben. Darin befanden sich Ausweis, ec-Karte und Geld. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250 Euro. Sie bittet Zeugen, sich unter Telefon (0511) 109-4215 zu melden.

Von Frank Walter