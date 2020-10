Langenhagen

Shivan Sharif setzt den schwarzen Kreidestift an und zeichnet zwei diagonale Striche auf den Pflasterstein. Es sind Fluchtlinien für die 3D-Perspektive seines neuen Werks. Mit schnellen Bewegungen malt er die Umrisse eines Tierkopfes. Dann zückt er Kreide-Farbblöcke aus einer Blechkiste, wie Kinder sie nutzen, wenn sie sich auf der Straße vor dem Haus verewigen. Sharif drückt die Farbe schnell und fest auf den Stein. Er wischt einige Male mit seinen Fingern über das Bild. Schon nach wenigen Minuten sind Umrisse samt Schattierungen erkennbar.

Seit mittlerweile drei Monaten streift Shivan Sharif an jedem Wochenende durch Langenhagens Straßen und schmückt sie mit Street Art. Und zwar so, dass sie dreidimensional wirkt. Mal sind es Backsteinklinker, mal Fußwege. Heute hat sich der 27-Jährige einen Pflasterstein an der Ecke Konrad-Adenauer-Straße/ Walsroder Straße ausgeguckt, direkt vor dem Dormero-Hotel. Malen könnte Sharif zwar überall, aber die hoch frequentierten Plätze meidet er.

„Es ist schön, wenn ich so eine Freude auf die Welt bringe“

Denn wenn Sharif bei der Sache ist, wird er ganz still. Eigentlich will er dann nicht gestört werden. Das würde er aus Höflichkeit nie so sagen, aber die Konzentration ist ihm wichtig. „Ich würde mich schämen, wenn es am Ende nicht nach 3D aussieht“, sagt er. Ganz vermeiden kann Sharif die Aufmerksamkeit hier aber nicht. Menschen kommen vorbei, bleiben stehen. Lächeln.

Shivan Sharif zeichnet eines seiner Kreidbilder nach. Schon nach kurzer Zeit sind die Spuren der Fußgänger erkennbar. Quelle: Sebastian Stein

„Es ist schön, wenn ich so eine Freude auf die Welt bringe“, sagt Sharif. In den vergangenen Wochen wurde der junge Mann zu einem kleinen Internetphänomen in Langenhagen – und darüber hinaus. In den sozialen Medien sind die Fotos von seinen Kunstwerken hundertfach geteilt und gelikt. Und dort schätzt Sharif die Aufmerksamkeit für seine Kunst. „Wenn man so viele Kommentare bekommt, ist das schon eine Motivation“, meint er.

Sharif verliert seinen Job – und nutzt die Corona-Krise zum Malen

Vor einigen Monaten hat er sein erstes Bild online selbst hochgeladen. Drei Versuche hat er gebraucht, bis er zufrieden war. Eine Affinität zur Kunst besaß er zwar schon in der Kindheit, aber im Laufe der Jahre geriet sie in Vergessenheit. Erst die Corona-Krise hat ihn mehr oder minder wieder dazu gebracht. Sharif verlor seinen Job in der Gastronomie – und hatte vom einen auf den anderen Tag wieder viel Zeit.

Sharif ist gebürtig kurdischer Syrer. Erst seit Juli 2019 lebt er in Langenhagen. Drei Jahre zuvor floh er vor dem Krieg in seiner Heimat. Seit diesem Jahr lebt auch seine Frau, die Ärztin ist, hier. Über das, was in diesen Jahren passiert ist, spricht Sharif nicht gerne. Er meidet das Thema aber nicht aus Schmerz, sondern weil es jetzt keine Rolle mehr spielen soll. Sharif will als das gelten, was er gerade ist: Künstler, nicht Flüchtling. „Ich möchte nicht durch Flucht, Integration oder Sprache berühmt werden“, sagt er.

Shivan Sharif malt mit Kreide 3D-Kunst auf Langenhagens Straßen. Quelle: Shivan Sharif

So sind auch seine Kunstwerke nicht von der Vergangenheit gezeichnet. Eine tiefere Bedeutung hätten sie nicht, sagt Sharif. Und gerade das macht die fast kindlich naiv wirkenden, spielerischen Kreidebilder aus. Etwa, wenn ein kleiner Drache durch die 3D-Optik aus einem Backsteinklinker blickt. Oder ein Eisbär mit einer Angel im Wasser fischt. Die Bilder versprühen Leichtigkeit und Freude auf den teils tristen Straßen der Innenstadt. Aber sie sind auch vergänglich.

Der Reiz nach der Suche

Die Kunst hält meist nur bis zum nächsten Regen. Oder sie verwischt, wenn Fußgänger nur oft genug darüber laufen. Das ist der andere Reiz an seinen Werken. „Der Reiz nach der Suche“, nennt es Sharif. Dauerhafte Kunst würde schnell an Besonderheit verlieren. So bringt er die Langenhagener nach jedem Wochenende zur Suche seines neuen Werks auf die Straßen – über ein Bild auf Instagram oder Facebook.

Für die Betrachter seiner Kunst liefert er die Anleitung dann auch gleich mit. „Hier stehen und fotografieren“, schreibt Sharif mit zwei gemalten Fußabdrücken dazu. Denn der 3D-Effekt funktioniert nur aus einem bestimmten Blickwinkel. Und bei Sharif muss es eben perfekt sein. Das Vorbild für seine Werke hat er auf Instagram gefunden: einen Künstler, der ähnliche Werke zeichnet. Aber davon will er sich künftig emanzipieren. „Ich will einen Fingerabdruck in Deutschland hinterlassen, wie es noch keiner gemacht hat“, sagt Sharif.

Sharif soll Werbung und Wandbilder zeichnen

Das ist ihm durchaus schon gelungen. Auf Instagram folgen ihm mehr als 3200 Menschen. Privatpersonen fragen, ob er ihnen eine Wand in der Wohnung verschönern könne. Und auch Unternehmen sind auf ihn aufmerksam geworden. Sharif soll für sie Werbung zeichnen. Ein erster Schritt zur Monetarisierung seiner Kunst könnte man meinen. Aber das ist nicht sein Ziel. Die Kunst bereitet ihm Freude – und soll allenfalls ein Türöffner sein. Der 27-Jährige will eine Ausbildung zum Grafikdesigner machen. Und für die Zukunft hat er noch eine andere Vision: Sharif will mit seiner Frau ein Krankenhaus in Syrien aufbauen.

Von Sebastian Stein