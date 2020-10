Langenhagen

Um seine spätere Frau kennenzulernen, musste er bezahlen. Nicht gemeint im Sinne einer Buße, sondern materiell. „Aber das war gut angelegtes Geld“, sagt Siegfried Wiener und lacht. Denn die Ehe hält seit Ewigkeiten. Am Donnerstag, 8. Oktober, feiern Siegfried und Gundula Wiener ihre eiserne Hochzeit, sind also seit mittlerweile 65 Jahren verheiratet.

5 Mark flossen als „ Bullengeld “

Kennengelernt haben sie sich im heutigen Landkreis Nienburg, wo sie jeweils nach dem Krieg eine neue Heimat gefunden hatten. Die heute 84-jährige Gundula Wiener stammt aus Pommern, ihr Mann aus Niederschlesien. Bei einem Schützenfest in Landesbergen, der damaligen Heimat von Siegfried Wiener, kam es zur ersten Begegnung. Zusammen mit einer Freundin aus dem benachbarten Stolzenau war auch Gundula Wähler auf diesem Fest. „Eigentlich hatte ich mein Auge zuvor auf ein anderes Mädchen geworfen. Ab dem Abend aber nicht mehr“, erinnert sich Siegfried Wiener.

Jedoch: Den Jungs aus dem Nachbarort ein Mädchen wegnehmen – in den Fünfzigerjahren war das keine gute Idee. „Man hatte zwei Möglichkeiten: Entweder gab es Haue, oder man musste , Bullengeld‘ bezahlen“, erinnert sich der mittlerweile 86 Jahre alte Siegfried Wiener. Wer gewissermaßen als junger und männliche Bulle in anderer Herde „wilderte“, musste also für eine Gegenleistung sorgen. Wiener zahlte die obligatorischen 5 Mark. Das alles passierte im Jahr 1952. Am 8. Oktober 1955, ohne vorherige Verlobung, läuteten dann in Stolzenau die Hochzeitsglocken.

Ehepaar wohnt seit 61 Jahren in Langenhagen

Ähnlich lang wohnen die Wieners schon in Langenhagen. „Am 1. November sind es schon 61 Jahre – und das immer in unserer Wohnung an der Kopernikusstraße“, sagt Gundula Wiener. Auch in Langenhagen nahmen beide gern an gesellschaftlichen Veranstaltungen teil. „Damals hat man viel getanzt. Wir waren überall gern dabei und können uns über unser Leben nicht beklagen“, sagt sie.

Als großes Hobby entpuppte sich auch der Kegelclub mit dem putzigen Namen Wuppi. Woher der Name kam und was er bedeutet, das weiß heute niemand mehr. „Aber wir hatten dort immer viel Spaß und haben jedes Jahr schöne Ausflüge unternommen. Nach über 30 Jahren wurde der Club dann aufgelöst, wir waren nur noch vier Leute“, erzählt sie und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Bei den Kegelabenden sind wir oft versackt.“

Sie löst gern Rätsel, er liest Wild-West-Romane

Die Wieners haben zwei Kinder, zwei Enkelkinder und drei Urenkel. Siegfried Wiener arbeitete 45 Jahre lang bis zu seiner Rente für eine Firma in Langenhagen im Bereich Gas und Rohrbau. Seine Frau war in einer Pflasterfabrik, in einer Fleischerei sowie bei Bahlsen tätig. Mit der Familie stand immer Urlaub in Dänemark hoch im Kurs. „Zuerst mit einem Wohnwagen, später haben wir uns Wohnungen gemietet“, sagt Gundula Wiener.

Jetzt, im höheren Alter, halten sie ihren Geist fit. Gundula Wiener löst leidenschaftlich gern Kreuzworträtsel. Ihr Mann liest gern Wild-West-Romane. „An jedem Sonnabend kaufe ich mir drei Hefte“, sagt er, „das ist gut angelegtes Geld“. Fast so gut wie die 5 Mark Bullengeld im Jahr 1952.

Von Stephan Hartung