Jahrzehntelang waren die Kampfmittel im Silbersee ein offenes Geheimnis der Ortskundigen. Für Auswärtige sichtbare Hinweise auf die gefährlichen Hinterlassenschaften zweier Weltkriege werden in ihrer endgültigen Fassung aber weiter auf sich warten lassen. Die nach dem Unfall eines kleinen Mädchens, das im September nach dem Fund eines Phosphorrestes schwere Verbrennungen erlitten hatte, jetzt aufgestellten provisorischen Hinweise bleiben bis dahin stehen. Bis zum Beginn der neuen Badesaison sollen jedoch an allen relevanten Stellen klar verständliche Informationstafeln rund um den See aufgestellt sein, kündigte Ordnungsabteilungsleiter Boris Ehrhardt am Dienstag im Umweltausschuss an.

Am Eingang des umzäunten Hundestrandes informieren inzwischen Hinweistafeln über die Gefahren möglicher Munitionsreste im Strandbereich. Quelle: Julia Gödde-Polley

Hintergrund für die Verzögerung sind Unklarheiten: Im vorliegenden Entwurf einer Informationsbroschüre, die die Hinweise von den Tafeln ausführlich erläutern soll und die die Stadt großflächig verteilen will, gibt es derzeit einen entscheidenden Widerspruch. Sollen sich Menschen, die sich durch an der Luft selbst entzündeten Phosphor verbrannt haben, wieder zurück ins Wasser gehen? Wenn ja: Warum sollte dann brennender Phosphor nur mit feuchter Erde bedeckt und nichts ins Wasser geworfen werden? „Darüber müssen wir uns noch mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst abstimmen“, sagte Ehrhardt in der Sitzung. Nach den bisherigen Gesprächen seien der Stadt noch mehrere, scheinbar einander widersprechende Informationen genannt worden. „Es gibt Wissenschaftler, die sagen, Phosphor entzünde sich erst oberhalb einer Lufttemperatur von 20 Grad, andere sagen 30 Grad Celsius.“ Zudem sei unklar, ob bereits brennender Phosphor im Wasser giftige Gase entwickele.

Gefahr im Silbersee bleibt noch lange bestehen

Die Broschüre soll, so Ehrhardt, später stadtweit verteilt werden. „Auch die Parkranger werden Exemplare mitführen, um sie an Besucher verteilen zu können.“ Die Verwaltung habe „sehr genau überlegt“, was nun zu tun sei. Die Gefahr im Silbersee habe immer schon bestanden, vor der großen Sanierung 2015, bei der insgesamt 11,2 Tonnen zum Teil noch scharfer Munition geborgen wurden, als auch danach. „Die Gefahr wird noch lange Zeit bestehen bleiben“, sagte Ehrhardt, auch weil sich weiterhin im See befindliche Munition langsam zersetze und den Phosphor dabei freisetze.

Zur Galerie Weil technische Details offen sind, wird es erst zur kommenden Badesaison endgültige Hinweise auf die Munitionsreste im Silbersee in Langenhagen geben.

„ Phosphor kann nicht sondiert werden“

„ Phosphor kann nach heutigem technischen Stand nicht sondiert werden, da es nicht magnetisch ist“, so Ehrhardt. Bereits nach der über ein Jahr laufenden Großsanierung der Uferbereiche hatten Stadt und Kampfmittelbeseitigungsdienst betont, insbesondere die Tiefwasserbereiche nicht auf herkömmlichem Wege sondieren und bereinigen zu können. Nach einem Hinweis aus dem Zuschauerraum stellte Ehrhardt zudem in Aussicht, auch in den nahen hannoverschen Stadtteilen diese Broschüren verteilen zu lassen.

Auf die Frage des BBL-Ratsherrn Jens Mommsen, wie es dem verunglückten Mädchen gehe, äußerte sich Ehrhardt sehr klar. Man sei in Kontakt mit einer nahen Verwandten des Mädchens, die die Stadt unter allen Umständen zur Verschwiegenheit angewiesen habe. Daran, so Ehrhardt, werde man sich halten. Unmittelbar nach dem Unfall war bekannt geworden, dass sich das Mädchen Verbrennungen an einer Hand sowie an einem Oberschenkel zugezogen hatte und operiert werden musste. „Wir haben den gesamten Vorgang dem Kommunalen Schadensausgleich zur Bewertung übergeben.“ Eine Antwort stehe noch aus.

