Langenhagen

Die Elisabeth-Kirchengemeinde stimmt auch in diesem Jahr ihre Gemeindemitglieder beim traditionellen Silvestergottesdienst feierlich auf das neue Jahr ein. Kantor Arne Hallmann und Pastorin Bettina Praßler-Kröncke gestalten die Andacht. Besucher sind dazu am Freitag, 31. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche willkommen. Musikalisch begleiten Maika Takao auf der Klarinette und Keiji Takao auf dem Horn den Gottesdienst.

Die Zahl der Mitfeiernden ist aufgrund der Hygiene- und Abstandsbestimmungen begrenzt. Maximal 50 Besucher sind zugelassen. Während des gesamten Gottesdienstes gelten Abstandspflicht und eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Mitsingen ist nicht erlaubt, dafür hören die Gottesdienstbesucher stimmungsvolle Kirchenmusik. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jedoch behält sich die Elisabethgemeinde vor, den Einlass zu begrenzen.

Von Fiona Lechner