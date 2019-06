Die Bundespolizei hat am Flughafen Langenhagen am Wochenende einen Passagier an der Passkontrolle gestoppt, der mit offenem Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem entdeckten die Ermittler Stichwaffen im Gepäck von zwei Reisenden – darunter einen Degen, der in einem Gehstock versteckt war.