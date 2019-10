Langenhagen

Es war eine Hochzeit mit kleineren Hindernissen – aber genau das soll ja Glück bringen. Sercan und Regina Kurtoglu gaben sich am Freitag in Langenhagen das Ja-Wort gegeben, jedoch nicht wie geplant im Trauzimmer des Rathauses. Der Starkregen in der Nacht zum Mittwoch hatte auch Teile des Rathauses unter Wasser gesetzt. Und damit die frisch verheirateten Paare keine nassen Füße bekommen, hat die Stadt die Zeremonien vom nicht nutzbaren Trauzimmer nun in den Sitzungssaal im Erdgeschoss verlegt.

„Nichts davon gehört“

Mit ihren Familien waren Sercan und Regina Kurtoglu bereits in den ersten Stock zum Trauzimmer gegangen. Dort aber wartete statt der Standesbeamten ein Zettel auf sie, auf dem sie zur Umkehr gebeten wurden. Im Foyer des Rathauses sowie an der Tür des Sitzungssaals deuteten zusätzlich kleinere Hinweisschilder auf den Ersatzraum hin. Und ein solcher Raum kann ja, in diesem Fall allerdings durchaus gewollt, auch mal recht trocken wirken. „Von dem Wasserschaden haben wir vorher nichts gehört oder gelesen“, sagte der Bräutigam. „Das war für uns aber überhaupt kein Problem. In dem Sitzungssaal war ja auch alles nett geschmückt.“

Aufgrund der „Kurzfristigkeit“, so Stadtsprecherin Juliane Stahl auf Nachfrage, habe die Stadt die von der Verlegung betroffenen Brautpaare zuvor nicht mehr telefonisch auf die Veränderung hinweisen können. Zusätzlich zu den Hinweisen, so Stahl, empfange eine Mitarbeiterin der Verwaltung die Brautpaare bereits im Erdgeschoss, um sie gleich zum Sitzungsraum II begleiten zu können. Wann das Trauzimmer wieder genutzt werden kann, sei offen. Am Freitag waren noch weitere sieben Paare von der Verlegung betroffen.

