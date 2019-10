Langenhagen

Wer mit der Tigerband tourt, ist wahrscheinlich stressfest. Diseuse Alix Dudel wird in einer knappen Stunde bei dem Mimuse Maxi Mix in Langenhagens Theatersaal auftreten. Wie geht es den Akteuren, die bei dem facettenreichenMaxi Mix Programm dabei sind? Regiert das Lampenfieber, stecken sie noch mitten in de...