Langenhagen

Für den Besuch in der Wasserwelt müssen Schwimmer und Saunabesucher ab dem 1. März mehr Eintrittsgeld als bislang bezahlen: Damit reagieren die Badbetreiber auf die gestiegenen Kosten für Strom, Unterhalt und Personal, wie Stadtsprecherin Juliane Stahl sagt. „Die Wasserwelt passt erstmals seit der Eröffnung im Herbst 2017 die Eintrittspreise an die gestiegenen Betriebskosten an“, sagt die Sprecherin und vermeidet in dem Zusammenhang den Begriff der Preissteigerung.

Gleichwohl, und das hatten Mitarbeiter aus dem Rathaus und von der Betreibergesellschaft GMF in den vergangenen Monaten immer wieder betont, steht die Einrichtung vor kräftig wachsenden Ausgaben. So erhöht sich der Strompreis in diesem Jahr voraussichtlich von 192.000 auf künftig 300.000 Euro pro Jahr. Solche finanziellen Lücken lassen sich mit dem Etat nicht decken, und deshalb legen die Verantwortlichen einen Teil der Kosten auf die Nutzer um. „Dabei haben wir bei allen Angeboten – sowohl im Sport- und Erlebnisbad als auch in der Saunalandschaft – auf eine moderate Preiserhöhung geachtet“, teilt Carsten Hettwer, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Bad, mit.

So steigen die Preise für Bad und Sauna

Künftig zahlt ein erwachsener Schwimmer für den dreistündigen Badbesuch 7,70 Euro (bislang 7 Euro), für die Tageskarte 9,70 Euro (9 Euro), für das Frühschwimmen 4,50 Euro (4 Euro). Der Tarif inklusive des Eintritts in den Saunabereich kostet ab dem 1. März vormittags 16,20 Euro (15 Euro) und nachmittags 19,20 (18 Euro). Der Kurzzeittarif mit einer Zehnerkarte, die montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr und von 18.30 bis 20.30 Uhr genutzt werden kann, steigt um 5 auf 55 Euro. Erhöht werden auch die Tarife für Kinder, diese hat die Stadt aber noch nicht veröffentlicht.

Vor allem aber reagiert die Wasserwelt nach Aussage der Betriebsleiterin mit einem neuen Familientarif auf zwei Trends: „In der Vergangenheit haben immer wieder Gäste versucht, den Familientarif zweckzuentfremden“, sagt Betriebsleiterin Heike Ebersbach und fügt hinzu, acht Kinder gleichen Alters mit zwei Erwachsenen wirkten nun mal eher wie ein Ausflug von einer befreundeten Gruppe mit Begleitung denn eine Familie. Zudem habe das bisherige Modell die Alleinerziehenden nicht ausreichend berücksichtigt. „Wir vereinfachen die Regeln, indem wir den Pauschaltarif durch nach Personen gestaffelte Tarife ersetzen“, sagt Ebersbach.

So sieht das Preisgefüge für den Familientarif aus

Und so sieht das Preisgefüge künftig aus: Ein Erwachsener mit einem Kind zahlt für drei Stunden 10,40 Euro, als Tageskarte 15,40 Euro und als Frühschwimmer 5 Euro. Geht er mit zwei Kindern ins Bad, kostet das 14,10 Euro für drei Stunden, 22,10 Euro für den Tag und 6,50 Euro fürs Frühschwimmen. Bei drei Kindern werden 17,80 Euro (drei Stunden), 28,80 Euro (pro Tag) und 8 Euro ( Frühschwimmen) fällig. Ein Badbesuch mit vier Kindern schlägt mit 21,50 Euro (drei Stunden), 35,50 Euro (Tag) und 9,50 Euro ( Frühschwimmen) zu Buche. Jedes weitere Kind zahlt den vollen Preis.

Die Preisstaffel für zwei Erwachsene stellt sich so dar: Bei einem Kind fallen 17,10 Euro (drei Stunden) und 24,10 Euro (pro Tag), bei zwei Kindern 20,80 Euro (drei Stunden) und 30,80 Euro (pro Tag), bei drei Kindern 24,50 Euro (drei Stunden) und 37,50 Euro (pro Tag) sowie bei vier Kindern 28,20 Euro (drei Stunden) und 44,20 Euro (pro Tag) an. Keine Ermäßigung gilt ab dem fünften Kind. Der Tarif für das Frühschwimmen entspricht dem für Alleinerziehende.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark