Langenhagen - So kommen Einkäufe in der Alte Mitte in die Tüte

So sieht Stadtmarketing aus: Eine Stadtplan-Skizze, umrahmt von einem Herzen und betitelt mit „Alte Mitte – Traditionell. Herzlich. Langenhagen“ – dieses Logo des Viertels „Alte Mitte“ in Langenhagen prangt jetzt auf Einkaufstüten aus Papier.