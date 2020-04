Langenhagen

Das öffentliche Leben ist auch in Langenhagen weitgehend noch lahmgelegt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Aber es gibt Personengruppen, die müssen im Notfall auf jeden Fall für andere da sein. Dazu gehören die Feuerwehren, die zuletzt in Engelbostel bei einem Großeinsatz mit 90 Kräften löschen mussten. Im Interview erklärt Stadtbrandmeister Arne Boy, wie die Verantwortlichen auf die aktuelle Krise reagieren und wie sich die Ehrenamtlichen im Einsatz schützen.

Wie haben die Verantwortlichen auf die aktuelle Krise reagiert? Lässt sich denn bei Unfall, Hilfeleistung und Feuer der Mindestabstand einhalten?

Die Stadtfeuerwehr Langenhagen versucht alles, um Mindestabstände auf Fahrzeugen und bei Einsätzen einzuhalten. So fahren etwa Einsatzfahrzeuge nicht mit voller Besatzung in den Einsatz, sondern immer nur halb besetzt. Wo früher ein Fahrzeug ausgerückt ist, fahren heute zwei. So können wir die Abstandsregeln halbwegs sicherstellen. Auch sind wir gerade in der Beschaffung von einfachem Mund-und-Nasen-Schutz. Dieser kann dann auf der Einsatzfahrt angelegt werden. Bei Einsatzstellen sind alle Kräfte gehalten, die Abstandsregel einzuhalten. Das klappt – auftragsbedingt – natürlich nicht immer. Wir versuchen aber unser Bestmöglichstes.

Wie hat das etwa beim jüngsten Großeinsatz in Engelbostel geklappt?

Die Feuerwehr löscht in Engelbostel mit einem Großaufgebot einen Hausbrand. Quelle: Clemens Heidrich

Wir haben auch an der Einsatzstelle in Engelbostel versucht, die Abstandsregelung einzuhalten. Wie man auf den Bildern erkennen konnte, hat das nicht immer geklappt. Aufgrund der Lautstärke war es quasi unmöglich zu kommunizieren, wenn man 1,50 bis zwei Meter auseinandersteht. Auch sehen etwa Einsatzaufträge vor, dass man teilweise mit drei Personen ein Strahlrohr halten oder mit vier Leuten ein Aggregat aus dem Fahrzeug holen muss. Auch dabei sind die Abstandsregeln nicht einzuhalten.

Zu den häufigsten Einsätzen gehören hilflose Personen. Wie sieht so ein Einsatz aus?

Angehörige, Nachbarn oder andere Menschen aus dem Umfeld einer hilflosen Person machen sich Sorgen und alarmieren die Rettungskräfte. Eine weitere Möglichkeit ist das Absetzen des Notrufs durch die betroffene Person selbst. Die Leitstelle alarmiert dann den Rettungsdienst und die Polizei. Wenn bekannt ist, dass es keine Möglichkeit für den Rettungsdienst gibt, in die Wohnung zu gelangen, wird die Feuerwehr alarmiert und verschafft sich – nach vorheriger genauer Abklärung der Lage – Zugang zur Wohnung. Der Rettungsdienst kann seine Arbeit aufnehmen, die Feuerwehr sichert im Anschluss die Wohnungstür.

Reicht die Schutzkleidung dafür?

Wir müssen immer unterscheiden, wann denn wirklich zusätzliche Schutzkleidung gebraucht wird oder eben nicht. Nicht jede Türöffnung ist schließlich ein Verdachtsfall einer Covid-19- oder eine bestätigte Covid-19-Infektion. Zunächst gilt hier wie auch immer: Abstand einhalten. Es soll vermieden werden, dass Feuerwehrkräfte die Wohnung überhaupt betreten. Unsere Aufgabe besteht darin, die Wohnung zu öffnen. Sollte es zu Trageunterstützung durch Feuerwehrkräfte bei Verdachtsfall oder Bestätigung einer Covid-19-Infektion kommen, dann stellt der Rettungsdienst den Einsatzkräften der Feuerwehr Schutzkleidung zur Verfügung. Ist die Feuerwehr als Erstes vor Ort, haben wir die Möglichkeit, unsere Vollmasken mit Atemfilter zu verwenden, die dem FFP3-Standard entsprechen. Geschlossene Feuerwehreinsatzkleidung schützt das Mitglied ausreichend.

Wird in solchen Fällen mit anderen Feuerwehren zusammengearbeitet?

Die Alarm- und Ausrückordnung wurde für die Zeit des Coronavirus bislang nicht verändert. Die Feuerwehren der Stadtfeuerwehr Langenhagen sind personell gut aufgestellt. Besser als zu Nicht-Corona-Zeiten, da sich viele Mitglieder in Kurzarbeit, Homeoffice oder Urlaub befinden.

Wie sichern Sie in Zeiten steigender Infektionszahlen die Einsatzbereitschaft? Gibt es bereits Fälle in der Stadtfeuerwehr?

Zunächst, positive Fälle innerhalb der Stadtfeuerwehr sind derzeit nicht aufgetreten. Es gab Quarantänefälle und Kontakte zu Infizierten. Durch Tests konnte eine Infektion aber ausgeschlossen werden. Der Ausbildungsdienstbetrieb wurde auch in Langenhagen wie überall in Deutschland bis auf Weiteres für alle Abteilungen ausgesetzt. Für alle Mitglieder zählen dieselben Verhaltensregeln wie für die übrige Bevölkerung: Abstand, Niesetikette und umgehende Meldung beim Hausarzt, falls Symptome auftreten – und natürlich den zuständigen Ortsbrandmeister über die Situation informieren.

Gibt es Szenarien dafür, auch was die Vorsorge anbelangt?

Bei einer bestätigten Infektion in einer Ortsfeuerwehr werden wir genau prüfen, in welchem Umfang die Infektion vorliegt und welche Kontakte das Mitglied in der Feuerwehr hatte. Wir werden dann, je nach Lagebild, entsprechend Maßnahmen ergreifen, um die Einsatzbereitschaft der Stadtfeuerwehr weiterhin zu gewährleisten. Dazu liegen einzelne Pläne vor.

Wie reagieren die Mitglieder darauf?

Die Stadtfeuerwehrführung hat in Corona-Zeiten diverse Dienstanweisungen angepasst und Maßnahmen, gerade die Einsatzstellenhygiene betreffend, noch einmal geschärft. Ferner kümmern wir uns um die Umsetzung der Maßnahmen, die uns Region und Land vorschreiben. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung versuchen wir, zusätzliches Material für die Einsatzkräfte zu beschaffen wie etwa Masken, Desinfektionsmittel und Hygieneboxen. Wir versuchen, die Mitglieder bestmöglich zu schützen. Ich denke auch, die Mitglieder sehen, dass wir etwas tun und haben großes Verständnis für die getroffenen Maßnahmen innerhalb der Feuerwehr. Schließlich bekommen sie im täglichen Leben auch die Einschränkungen mit.

Was können die Langenhagener aktuell tun, um die Feuerwehr möglichst zu entlasten?

Aktuell verhalten sich die Bürgerinnen und Bürger vorbildlich in dieser merkwürdigen Situation. Normalerweise treten aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit öfter Vegetationsbrände auf. Diese Art der Einsätze nimmt gerade sehr wenig Platz in der Statistik ein. Am besten wird uns geholfen, wenn die von Bund, Land und Region herausgegebenen Verhaltensregeln beachtet werden. Die Mitglieder der Feuerwehren machen es ihnen vor – wir sind auch in dieser schwierigen Zeit jederzeit für die Langenhagenerinnen und Langenhagener da und stehen rund um die Uhr bereit um zu helfen.

Arne Boy ist an Lebensjahren jung, dienstlich aber erfahren Jung an Lebensjahren ist Arne Boy definitiv – doch zugleich erfahren als Stadtbrandmeister. Und er verantwortet nicht irgendeine Feuerwehr, sondern bereits seit 2011 die Langenhagens. Die Retter stehen angesichts ihres stetig hohen Einsatzgeschehens landesweit mit an der Spitze aller freiwilligen Feuerwehren. Boy, nunmehr in seiner zweiten Amtszeit als Stadtbrandmeister, ist 48 Jahre alt. Bereits im Jahr 1998 wurde er Ortsbrandmeister in Godshorn, seinerzeit als einer der jüngsten im damaligen Landkreis Hannover. Auch das Amt des Stadtbrandmeisters – immerhin mit einer Verantwortung für gut 330 aktive Feuerwehrleute und durchschnittlich mehr als 550 Einsätze pro Jahr – übernahm er wieder als einer der jüngsten ehrenamtlichen Chefs in der Region. swa

