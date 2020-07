Kaltenweide

Der Wertstoffsammelplatz in Kaltenweide wird erweitert. Die Insel am Bertha-von-Suttner-Ring soll umgestaltet werden und so für weniger gefährliche Situationen im Straßenverkehr sorgen. Zeitgleich mit dem Umbau soll auch die soziale Kontrolle erhalten bleiben. Zusätzliche Container gibt es aber nicht.

„Manche Leute denken, dass es sich um ein öffentliches Pissoir handelt“, berichtete Helmut Büch, der bei der Stadt Langenhagen die Bauverwaltung leitet und als Betreuer für den Ortsrat Kaltenweide in der jüngsten Sitzung Bericht erstattete. Seinen Angaben zufolge solle allein dadurch Abhilfe geschaffen werden, indem der für ungebetene Gäste Sichtschutz spendende Zaun von 1,80 Meter auf 80 Zentimeter gesenkt werde.

Zwei Stellflächen fallen weg

Ein neuer Zugang neben den Altglascontainern ermöglicht künftig den Zutritt. Somit wird die Sichtweite vergrößert. Die Sammelfläche wird ebenfalls vergrößert. Die beiden Parkplätze, die sich hinter der Insel in Richtung der Bahngleise befinden, fallen in der Folge weg. Von dort zurücksetzende Autos sorgten bisher im Bertha-von-Suttner-Ring für gefährliche Situationen mit anderen Autofahrern oder Fußgängern, weil sie wegen der Zäune keine Einsicht in den Straßenverkehr hatten, hieß es zur Begründung.

Die Kosten von 3000 Euro teilt sich die Stadt mit den Abfallentsorgern. „Remondis und Aha haben schon zugestimmt, das müssten die auch nicht machen“, sagte Büch. Der Ortsrat musste nicht votieren, wurde nur über das Vorhaben informiert. Michael Horn (Grüne) begrüßt die Maßnahme, sagte aber auch: „Das Problem bleibt, dass man dort nur halten kann, wenn man Wertstoffe abladen will. Wichtig ist bei der Neugestaltung, dass der Platz einem Wohngebiet entsprechend gut aussieht. Die Holzzäune sind schon abgefault.“

Anwohner berichtet von Wild-West-Situationen

Eine Alternative könnte nach Meinung des Ortsrats sein, dass für die Nutzung der Container auf dem angrenzenden Supermarkt-Areal geparkt wird. Dem widerspricht ein Anwohner, der sich in der Bürgerfragestunde zu Wort meldete. „Da parkt niemand. Ich wohne gegenüber vom Wertstoffsammelplatz und erlebe es jeden Tag“, sagte er und beschrieb, wie die Entladung ablaufe. „Die Leute halten in zweiter Reihe, bleiben sogar mitten auf der Straße stehen – mit offenen Türen und offenem Kofferraum.“ Selbst müsse er dann im Slalom zu seiner Wohnung gelangen – bei großem Abfallaufkommen sogar im Zick-Zack um den Müll herum. „Zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Container so voll, dann liegt alles auf der Straße rum.“

Ortsrat-Debatte nicht immer harmonisch In der jüngsten Sitzung des Ortsrates Kaltenweide ging es durchaus auch mal heftiger zur Sache. Ein Anwohner berichtete in der Fragestunde von seinen Beobachtungen an der Wertstoffinsel. Seine Schilderungen dauerten. In der Folge wurde er von Ortsbürgermeister Reinhard Grabowski mit der Bitte, zum Ende zu kommen, unterbrochen. Florian Windeck, Vorsitzender des Vereins Bürger für Kaltenweide und im Zuschauerraum anwesend, unterstützte den Redner und sprach vom respektlosen Umgang mit einem Anwohner. Zuvor ging es während der Sitzung zum Thema Kreisel hoch her. Andreas Eilers (WAL) forderte Stellungnahmen von Ortsratbetreuer Helmut Büch – aus Sicht von Dagmar Janik ( SPD) zu emotional, sie bat um Mäßigung des Tons. Außerdem diskutierten Marc Münkel ( CDU) und Wolfgang Langrehr ( SPD) um schützenswerte Tierarten. „Sie sind doch Jäger, oder?“, fragte Langrehr. Münkel verstand dies als Vorurteil, dass Jäger doch sowieso alles abschießen – und reagierte erzürnt. „Herr Langrehr, wenn Sie wüssten, was Hege und Pflege bedeutet...“

Von Stephan Hartung