Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Landschaft: Die Stadtverwaltung lädt Langenhagener Bürger zum Austausch zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt- und Ortsteile ein. Die Langenhagener können so in verschiedenen sogenannten Lokalen Arbeitsgemeinschaften (AG) ihre Anregungen und Ideen einbringen, wenn die Weichen für die weitere städtebauliche Entwicklung der Stadt- und Ortsteile gelegt werden, wirbt Stadtsprecherin Sabine Mossig. Aktuell schreibt ihren Angaben zufolge die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Büro Ackers Partner Städtebau das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK 2030) fort.

Arbeitsgemeinschaften können bei Gestaltung mitarbeiten

Die Lokale AG West befasst sich schwerpunktmäßig mit den Ortsteilen Engelbostel, Godshorn und Schulenburg. Die Arbeitsgemeinschaft kommt zum ersten Treffen in diesem Jahr am Dienstag, 21. Januar, um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn, Spielplatzweg 20, zusammen.

Eine Woche später geht es am Dienstag, 28. Januar, mit der AG Mitte ebenfalls um 18 Uhr im Ratssaal des Langenhagener Rathauses, Marktplatz 1, weiter. Dabei werden die Themen Kernstadt und Wiesenau behandelt.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel, Auf dem Moorhofe 6, treffen sich Interessierte der Lokalen AG Nord am Dienstag, 4. Februar. Dabei sollen ab 18 Uhr die Belange der Ortsteile Kaltenweide und Krähenwinkel erörtert werden.

Die Erweiterung des Weiherfeldes in Richtung Osten wird in der Lokalen AG Nord ebenfalls diskutiert. Quelle: Juliane Stahl (Stadt Langenhagen)

Ziel: Stadt soll sich im Sinne der Bürger entwickeln

Wie Mossig weiter erläutert, soll im Rahmen des ISEK gemeinsam mit verschiedenen Akteuren ein fachübergreifendes und nachhaltiges Strategiepapier erarbeitet werden. „Das ISEK 2030 wird in viele andere Pläne einfließen, mit denen wir die Zukunft unserer Stadt langfristig gestalten – wie etwa den Flächennutzungsplan“, gibt Kerstin Widowsky von der Abteilung Stadtplanung und Geoinformation das Ziel aus. „Deshalb ist es wichtig, dass sich zahlreiche Menschen an dem Prozess beteiligen, um Langenhagen bestmöglich im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner weiterentwickeln zu können“, wirbt Widowsky.

Rückblick: Ein mehrstufiges Beteiligungsverfahren begleitet den Prozess. Dabei trafen sich interessierte Bürger, Vertreter von Politik und Wirtschaft erstmals im Frühjahr 2019 in den Lokalen Arbeitsgemeinschaften. Anfang Juli folgte ein Workshop, bei dem die Ergebnisse zusammengefasst wurden. Die bis Ende des letzten Jahres erarbeiteten Inhalte sollen nun ein weiteres Mal der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

