Langenhagen

In Zeiten des Corona-Lockdowns hat es speziell das Gastronomie- und Hotelgewerbe wie auch die Veranstaltungsbranche hart getroffen. Auch die Betreiber von Vereinslokalen. Wir haben uns einmal bei einigen in Langenhagen umgehört.

An Langenhagens Emil-Berliner-Straße 30 gönnt sich bei unserem Besuch Vereinswirt Volker Krause eine kurze Verschnaufpause mit Currywurst-Stärkung. Im Gastraum darf er derzeit nur 25 Prozent der möglichen Plätze belegen, um die geltenden Abstandsregeln einzuhalten. „Das lohnt leider nicht“, sagt der Wirt. Er nutzte die erzwungene Schließzeit im Schützenhaus Langenforth (SHL) ab März, um mit seinem Team den Biergarten zu verschönern. Krause zeigt auf Tische und Stühle in unterschiedlichen Farben.

Vereinswirt Krause sucht Lösungen

Die tatsächliche Bilanz der zurückliegenden Monate ist dagegen nicht bunt, sondern eher rabenschwarz. „Am 4. April habe ich einen Antrag auf Soforthilfe gestellt“, sagt der Gastronom. Eine Antragsnummer hat er bekommen, Geld nicht – abgesehen von 5000 Euro Niedersachsen-Förderung. „Mein Koch und die Mitarbeiter sind bis Oktober in Kurzarbeit, denn die gebuchten Vereinstreffen und Veranstaltungen sind alle ausgefallen“, sagt Krause.

So fehlen ihm nach eigenen Angaben 70.000 Euro an fest geplanten Einnahmen, während die Miete weiterläuft. Mit dem Verpächter will er in der kommenden Woche ein Gespräch über die Stundung der Pacht führen. Dass man nach zwölf Jahren eine gemeinsame Lösung suchen und finden wird, bekam Krause schon signalisiert. Das bringt die ausgefallenen Schießtraining-Stunden und die abgesagte Landesmeisterschaft im Vorderlader-Schießen nicht zurück, aber lässt den Wirt des Vereinsheimes hoffen.

Hochzeitsgesellschaften mit 50 Gästen sind erlaubt

Weiter geht die Reise nach Engelbostel zur MTV-Sportgaststätte. Doch wir stehen vor verschlossener Tür. Geschlossen? Nein, von der Terrasse klingt fröhliches Gemurmel herüber. Doch an diesem Tag im Juli bewirtet Gastwirt Alfio Scaccia nur seine ganz persönlichen Gäste, die nicht mal einen Cent zahlen müssen. Denn der Wirt feiert seine eigene Hochzeit. „Heiraten wollten wir schon länger. Am heutigen Tag zu feiern, das war dagegen ein kurzfristiger Entschluss“, sagt Braut Mandy Sciacca. Noch vor wenigen Stunden hieß sie Hofeditz, jetzt sitzt sie im weißen Kleid an der festlich gedeckten Tafel auf der Terrasse.

Bis zu 50 Gäste sind aktuell bei einer Hochzeitsfeier erlaubt, was das frischgebackene Ehepaar mit 46 Gästen nicht komplett ausreizt. „Verwandte aus Bielefeld legten die größte Entfernung zurück, aber unsere sizilianische Verwandtschaft aus Bronte konnte nicht dabei sein“, sagt der Bräutigam. Aber auch dafür findet das Paar eine passende Lösung. Noch in diesem Sommer wollen Sciaccas nach Sizilien reisen. Falls das dann erlaubt und möglich sein wird.

Die Überlegungen von Mandy Sciacca laufen schon seit vielen Wochen im Corona-Modus, was bedeutet: „Ich definiere den schlimmsten und den besten Fall.“ Ergibt sich eine gute Möglichkeit, wird nicht gezögert, sondern umgehend gehandelt. Ihr Blick schweift über die Festgesellschaft, die sich unter freiem Himmel amüsiert, während ein paar Meter weiter Fußballer auf dem Rasenplatz trainieren.

Gastronomen müssen in Corona-Krise einfallsreich sein

„Es kann sein, dass wir im September mit mehr Gästen feiern dürften. Es kann aber auch sein, dass Hochzeiten in dieser Form dann überhaupt nicht mehr möglich sind“, sagt die Braut. Deshalb genießen Scaccios ihr Glück im Hier und Jetzt. Morgen sieht die Welt möglicherweise ganz anders aus. „Zum Beispiel regnerisch“, scherzt ein ehemaliger Minentaucher der Bundeswehr und rückt seine Sonnenbrille zurecht. Wenn sich Alfio Sciacca etwas wünschen dürfte, wäre es die kirchliche Trauung.

Der Wirt hatte sich mit Beginn der Corona-Beschränkungen mit einem Lieferservice und Außer-Haus-Verkauf versucht, über Wasser zu halten. Trotz seiner Einfälle und Ideen musste er für fünf im Lieferdienst tätige Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden, fünf weitere sind noch im Einsatz. Im Innendienst arbeitet der Gastronom mit zwei Kollegen.

Von Patricia Chadde