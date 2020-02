Langenhagen

Sie kennen sich seit mindestens 30 Jahren – die Sängerin auf der Bühne und die meisten Zuschauer, die sich am Sonnabendabend in den Theatersaal aufgemacht haben. Ulla Meinecke lockt ihre Fans noch immer, wenn auch nicht mehr so viele wie einst, so aber jetzt vor allem jene, die ihre Musik schätzen und von Beginn an auf jene Lieder warten, mit denen sich die heute 66-Jährige einst in die Erinnerung sang.

Und so darf sie mit warmem Applaus rechnen, noch ehe sie das erste Stück „Das war schon immer so“ anstimmt. Es folgen „Schlendern ist Luxus“ und „Süße Sünden“ – wobei die Stimme der Grande Dame des deutschsprachigen Rockpop insbesondere am Anfang unter den Auswirkungen einer Erkältung leidet. Das Publikum verzeiht, dass die Sängerin ihr Stimmvolumen nicht ausschöpft – zumal Meinecke in den Überleitungen ihrer Lieder mit klaren Bekenntnissen glänzt, die den Nerv ihrer Zuhörer treffen.

Ulla Meinecke und ihre Musiker Ingo York (links) und Reinmar Henschke. Quelle: Antje Bismark

Warm, tiefsinnig und mit einem Lächeln auf den Lippen

„Kennen Sie, dass die Glückwünsche zum Geburtstag von Jahr zu Jahr immer inniger werden?“, fragt sie die Besucher. Jeder wünsche Gesundheit und Erfolg und – je später der Abend, desto romantischer der Blick des Gratulanten – gaaanz viel Liebe. „Aber ganz ehrlich: Das können die stecken lassen, ich nehme mir doch keine Arbeit mit nach Hause“, witzelt sie unter dem amüsierten Gemurmel der Zuhörer. Eine humorvolle Abfuhr erteilt sie auch jenen, die hinter jeder Falte des Alters eine spannende Geschichte vermuten. Manches, sagt Meinecke, sei eben schlicht den Jahren geschuldet. Und dann verkündet sie ironisch in ihrem gleichnamigen Song: „Ich bin zu alt fürs Showgeschäft“.

Warm, tiefsinnig und immer mit einem Lächeln auf den Lippen führt Meinecke ihr Publikum durchs Programm. Die ungewohnte Aneinanderreihung von „Die Abenteuer von Tom Sawyer“ an das irische Stück „The Star of The County Down“ und in Reminiszenz an Tom Petty „Handle With Care“ gelingt dadurch scheinbar mühelos. Die Zuhörer, unter ihnen Birgit Kropp und Andreas Traeder, indes warten vielfach auf jene Lieder, die sie zu den alten Stücken zählen. „Ich hoffe auf den zweiten Teil“, sagt Kropp in der Pause. „Ihre alten Songs liebe ich, davon bin ich ein großer Fan.“ Sie wie auch Traeder bedauern, dass Meineckes Texte akustisch nur schwer zu verstehen sind. „Endlich steht jemand auf der Bühne, der Deutsch singt, und dann kommen die Texte nicht an“, sagt Traeder.

Beifall für politische Bekenntnisse

Für Petra Schieda aus Kaltenweide spielt dies an dem Abend keine Rolle: Sie nutzt die Fläche neben den Sitzen zum Tanzen – sei es bei „50 Tipps ihn zu verlassen“ oder bei „Wenn wir Glück haben“. Es geht, wie in vielen Lieder um Zwischenmenschliches, um Alltägliches und um das Besinnen darauf, dass nicht alles planbar ist. „In Nordeuropa geboren zu sein, das ist schon pures Glück“, sagt Meinecke und wünscht sich, dass die AfD-Politiker Björn Höcke und Beatrix von Storch – dem hinduistischen Glauben folgend – vielleicht als Bauerntöchter von Bangladesch wiedergeboren werden. Solch politische Aussagen honorieren die Besucher: Als die Sängerin vom „blonden Gift in London und Washington“ spricht, brandet Applaus auf. „Heute ist ja auch ein denkwürdiger Tag, der erste ohne Winken“ – dabei deutet sie die Queen-Handbewegung an – „und der erste mit einem Impeachment-Prozess ohne Zeugen.“

Schließlich erklingt, wie bei allen Stücken wunderbar musikalisch gestaltet von Ingo York und Reinmar Henschke, „Stolz italienischer Frauen“, und dabei zeigen sich die Zuschauer ausgesprochen textsicher. Auf diese Lieder warten die Fans – und wenn es sein muss, gern auch länger.

„Eine CD als Erinnerung an diesen Abend“: Andreas Braun kauft bei Ulla Meinecke eine CD mit ihren Songs – wie viele andere Fans auch. Quelle: Antje Bismark

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark