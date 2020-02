Langenhagen

Für ihre Neugeborenen ein Paar warme Socken: Das bekommen Eltern in Langenhagen mit dem kostenlosen Babybegrüßungspaket der Stadt. Fleißige Mitglieder der Strickgruppe im Mehrgenerationenhaus (MGH) haben dafür mehrere Jahre regelmäßig die Nadeln klimpern lassen. Doch die Gruppe gibt es nicht mehr, bei den Socken droht deshalb ein Engpass.

Damit es nicht so weit kommt, will MGH-Leiterin Christine Paetzke-Bartel einen neuen Kreis Strickbegeisterter initiieren, die sich in den Räumen an der Konrad-Adenauer-Straße treffen. Von den Söckchen in den Paketen, die von der Verwaltung gepackt werden, erhofft sie sich Synergieeffekte für die Einrichtung. Frischgebackene Eltern sollen so angeregt werden, ins MGH zu kommen, erklärt Paetzke-Bartel.

Gutscheine für Material

Die bisherige Gruppe bestand zum großen Teil aus Senioren. Anfangs hatten sich acht bis zehn Frauen jeden zweiten Dienstag im Monat getroffen, zum Schluss waren nur noch wenige dabei. Doch die Leiterin will das Angebot fortsetzen. Als Termin will Paetzke-Bartel erst mal dienstags von 16 bis 18 Uhr beibehalten. Über andere Tage und Uhrzeiten könne jedoch nachgedacht werden.

Die Wolle für die Babystrümpfe müssen die Interessierten nicht selbst zahlen: Die Stadt händigt der Strickgruppe regelmäßig Gutscheine aus, mit denen die Ehrenamtlichen neues Material besorgen können, sagt Antje Gerlach, Koordinatorin des Netzwerks Frühe Hilfen bei der Verwaltung. Die Interessierten bleiben also nicht auf Kosten sitzen, betont Paetzke-Bartel. Farbe und Muster sind keine kreativen Grenzen gesetzt.

Die bisherige Strickgruppe im MGH hat eifrig Socken für das Babybegrüßungspaket gestrickt. Pro Jahr werden circa 400 Paar Socken an Eltern von Neugeborenen verteilt. Quelle: Julia Gödde-Polley

Eltern finden Socken toll

Für die Socken gebe es regelmäßig positive Rückmeldungen. „Die Eltern finden das total toll“, sagt Gerlach, die die Begrüßungspakete an die Familien verteilt. Im vergangenen Jahr habe es 505 Neugeborene gegeben, die in Langenhagen gemeldet sind. Circa 70 Prozent der Familien hätten das Paket bei einem persönlichen Termin entgegengenommen. Kurz nach der Geburt schreibt Gerlach alle Eltern an und informiert sie über das Angebot. Das Paket, das die Stadt seit 2013 verteilt, enthält neben den Socken einen Brief vom Bürgermeister, einen Ordner der Stadt mit allen Angeboten von Gruppen und wichtigen Informationen der Stadt, ein Lätzchen, Informationsmaterialien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ein Spielzeug sowie einen Zahnputzbecher mit Bürste.

Vorrat reicht nicht mehr lange

Noch hat Gerlach nach eigenen Angaben einen Vorrat an Socken. Die Senioren aus dem MGH haben vorgestrickt. Doch die Koordinatorin rechnet damit, dass die Paare in einem guten halben Jahr alle verteilt sind. Was ist, wenn keine neuen Socken gestrickt werden? „Dann ist irgendwann kein Söckchen mehr im Paket“, sagt Gerlach. Es müsse dann über Alternativen nachgedacht werden. Denkbar sei auch, dass die bisherigen Pappkartons durch selbstgenähte Taschen ersetzt werden.

Die Gruppe im MGH könne jederzeit starten, sagt Paetzke-Bartel. Interessierte egal welchen Alters, die sich gemeinsam mit anderen zum Stricken treffen wollen, können sich im Mehrgenerationenhaus melden – persönlich, per E-Mail an MGH-Langenhagen@t-online.de oder unter Telefon (0511) 721135. Auch Männer sind willkommen.

