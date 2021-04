Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Montag, 29. März, etwa 12 Uhr, und dem darauffolgenden Dienstag gegen 11.30 Uhr gewaltsam in ein Reihenmittelhaus am Sollingweg in Langenhagen eingedrungen sind.

Nach Auskunft von Lena Dittmann, stellvertretende Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei, hatten die Einbrecher zunächst eine Fensterscheibe des Hauses eingeschlagen. Anschließend wurden die Räume durchwühlt. Außer Schmuck erbeuteten die Täter auch einen Tresor. Über den Inhalt und die Höhe des Schadens konnte die Ermittlerin am Mittwoch noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke