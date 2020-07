Während der gesamten Sommerferien bietet die Emmausgemeinde in Wiesenau ein Kinoereignis in der Kirche an. Start ist am Mittwoch pünktlich zur Zeugnisvergabe an den Schulen in Langenhagen. Bis zum 26. August gibt es an jedem Mittwoch einen Film jeweils um 20 Uhr zu sehen. Zuvor öffnet bereits der Weingarten.