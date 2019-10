Langenhagen

Tatenlosigkeit kann man dem Rat der Stadt nicht vorwerfen: Knapp drei Dutzend Anträge, wie Langenhagen künftig die Umwelt besser schützen kann, liegen derzeit vor. Viele Themen decken sich mit den Wünschen der Friday-for-Future-Demonstranten. Um die Anträge inhaltlich zu sortieren, hat die Stadtverwaltung für Donnerstag, 24. Oktober, 19 Uhr, im Ratssaal eine Sondersitzung des Umweltausschusses angesetzt.

Mammutsitzung sammelt alle Klima-Anträge

Die Sitzung gliedert sich in vier Hauptpunkte: Unter dem Stichwort Gebäude geht es beispielsweise um eine „klimaneutrale Energieversorgung von Neubauten und Umbauten“ (Antrag von Grünen/Unabhängigen), um mehr Dachbegrünung ( CDU/Hinz) und Fotovoltaikanlagen ( SPD). Ein Antrag der Linken-Ratsfrau Felicitas Weck führt gleich einen ganzen Katalog an Vorschlägen für umweltgerechtes Bauen an. Unter dem Stichwort Grünflächen führen CDU, BBL und SPD verschiedene Strategien zur Anpflanzung von Bäumen ins Feld.

Die meisten Anträge liegen für den Schwerpunkt Verkehr vor. Von Carsharing ( SPD) über ein Radwegekonzept (Grüne/Unabhängige) bis zum Ausbau von E-Ladesäulen ( CDU/Hinz) reicht die Palette. Weck wünscht sich für die Linken, Langenhagen möge sich bei der Region für ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr in der Region Hannover aussprechen. Zudem solle sich die Stadt für ein Verbot von Nachtflügen am Flughafen Langenhagen einsetzen sowie beim Land für ein Verbot von Inlandsflügen.

AfD : In Deutschland herrscht kein Naturschutznotstand

Unter dem Stichwort Allgemeines beantragt unter anderem die SPD, Langenhagen möge den Klimanotstand ausrufen, Weck spricht sich für Müllvermeidung aus, die Grünen/Unabhängigen regen den Schutz vor Starkregenereignissen an. Auch die FDP und die CDU/Hinz lassen sich zum Stichwort Klimanotstand beziehungsweise einem Leitantrag Klimaschutz ein. Welche Dynamik das Thema inzwischen besitzt, lässt sich an den diversen Änderungen der Tagesordnung ablesen. So haben die Grünen/Unabhängigen inzwischen ein knappes Dutzend Änderungsanträge für die Vorschläge der politischen Mitbewerber eingereicht. Aus den Reihen der AfD liegt ebenfalls ein Antrag vor: Sie lehnt die Formulierung „Umweltschutz-Notstand“ ab. Dieser liege in Deutschland nicht vor.

Info: Der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt tagt am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und am Ende der Sitzung sind Fragen an Politik und Verwaltung möglich.

Von Rebekka Neander