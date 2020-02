Langenhagen

In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre hat die Band Sound of Hope am Sonnabendabend mit ihrer Musik ein Zeichen für ein friedliches und solidarisches Miteinander gesetzt. Die Offene Gesellschaft Langenhagen hatte die internationale Gruppe aus deutschen und geflüchteten Musikern ins Monopol im Haus der Jugend eingeladen, wo sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise um die Welt nahm.

„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf.“ Mit diesem mahnenden und hochaktuellen Zitat, welches Goethe zugeschrieben wird, begrüßte Renate Siebler von der Offenen Gesellschaft die Zuhörer im voll besetzten Monopol. Denn die Initiative und Sound of Hope haben das gleiche Ziel: für einen Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen zu sorgen, um Hass und Vorurteile zu bekämpfen.

In der Band Sound of Hope musizieren Deutsche und Flüchtlinge gemeinsam. Am Sonnabend brachten sie Rhythmen aus aller Welt ins Monopol, in das die Offene Gesellschaft Langenhagen eingeladen hatte.

Es begann mit Jam-Sessions

Und diesen Dialog führte die Gruppe in musikalischer Form. Vom ersten Moment an sprühte Lebensfreude und Energie durch das Café, als sie mit dem Lied „Was sollen wir trinken“ das Konzert eröffnete. Neben deutschen Liedern waren auch englische zu hören und Stücke aus anderen Ecken der Welt. So spielte die Band „Roses of Fire“ der israelisch-kanadischen Sängerin Yael Deckelbaum, die 2017 bei der Fête de la Musique in Hannover aufgetreten war.

An diesem Abend stand nicht nur die Musik im Mittelpunkt, sondern genauso die Geschichte von Sound of Hope und die der einzelnen Musiker. Die Band entstand 2015 in Bantorf aus einem Musikprojekt rund um den Musiker Albrecht von Blanckenburg. „Es fing an mit Jam-Sessions mit Geflüchteten im Bantorfer Kulturzentrum, zu denen irgendwann immer die gleichen kamen“, erzählte Bandmitglied und Sängerin Silvia Hoppe. Mittlerweile hat die Band rund 100 Songs im Repertoire und es mit vielen Auftritten in der Region schon zu einiger Bekanntheit gebracht.

Mit dem Instrument auf der Flucht

Begeistern konnten die Musiker vor allem mit ihrer große Vielfalt und den vielen Einflüssen. Denn neben den hierzulande geläufigen Instrumenten wie Keyboard, Schlagzeug oder Gitarre waren auch die Saz, eine Art der Laute, und Tablas, nordindische Trommeln, zu hören. Viel Applaus für seine kurdischen Stücke bekam Dyliar Shexu, der in seinem Heimatland Syrien als Musiker sehr bekannt ist und sogar seine Saz mit auf die Flucht genommen hatte.

Einen Soloauftritt mit einer Oud, einer arabischen Laute, legte der Syrer Obay Safar hin, der das Instrument erst seit vier Jahren spielt. „Ich übe jeden Tag mehrere Stunden, denn ich möchte Musik studieren“, erzählte er Caroline von Blanckenburg von der Offenen Gesellschaft, die den Abend moderierte. In einen lauen Sommerabend am Mittelmeer versetzte Georgios Kesimiris die Zuhörer, als er auf der griechischen Bouzouki, einer Laute, ein Volkslied aus seinem Heimatland anstimmte. Sehnsucht nach der Heimat, dieses Gefühl tauchte an dem Abend immer wieder auf, aber auch ein anderes: angekommen zu sein.

Von Elena Everding