Langenhagen

Ganz am Ende müssen wir noch einmal umdrehen. „Sie haben eben gar kein Foto gemacht“, ruft Monika Gotzes-Karrasch hinter mir her. Längst sitzen wir wieder auf dem Rad und rauschen bei schönstem Frühsommerwetter durch den Wald an der Wietze. Doch keine Frage, die Sozialdezernentin hat recht. Mal wieder. Ungewöhnlich ist jetzt ihre Beharrlichkeit. „Ich weiß ja nicht, was Sie nachher damit machen“, sagt sie, „aber vom Betriebshof hätte ich schon ganz gern ein Bild.“ Bitte?

Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon einige Fotos gemacht: Schulzentrum, Kita, soziales Rathaus. Überall hat sich die 65-Jährige der Bitte der Reporterin eher pflichtbewusst denn begeistert gebeugt. Fotografiert zu werden scheint nicht ihr Ding. Ausgerechnet zum Betriebshof will sie nun zurück – als scheidende Sozialdezernentin?

Start der Tour mit der scheidenden Sozialdezernentin Monika Gotzes-Karrasch ist am Haus der Jugend: Ein Ort der Kriseninterventionsgespräche, vor allem aber ein starkes Symbol, wie wichtig der Stadt ihre Jugendlichen sind. Quelle: Rebekka Neander

Knappe zwei Stunden zuvor sitzen wir auf zwei großen Steinen im Innenhof des Hauses der Jugend. Diesen Ort hat sie sich ausgesucht als Start unserer Abschiedstour. „Denn hier war ich an meinem ersten Tag eine Stunde nach Dienstantritt“, sagt sie und lacht. Die damals 34-Jährige trat als frischgebackene Dezernentin und junge Mutter an. Das war 1989 zwar keine Kulturrevolution mehr. „Aber ich wusste, was auf mich zukam. Ich war ja lange genug vorher Gleichstellungsbeauftragte.“

Statt des Mannes bewirbt sich die Ehefrau

Für den Wechsel nach Langenhagen hat sie Bielefeld verlassen. „Mein Mann war beruflich in Langenhagen tätig, und wir wohnten in Hannover in der List“, erzählt sie. Jeden Tag fuhr sie 120 Kilometer mit der Bahn nach Bielefeld, zu Hause passte eine Kinderfrau tagsüber auf die Tochter auf. Zwei Jahre jung war diese, als ein Bekannter ihres Mannes den Vorschlag machte, ob er nicht Sozialdezernent in Langenhagen werden wolle. Das wollte er aber nicht. Und als der Bekannte das Haus wieder verlassen hatte, sagte die junge, vom Pendeln müde Mutter: „Dann mache ich das eben.“

Ein ziemlicher Schock: Der Tag, an dem klar wurde, dass an der Konrad-Adenauer-Straße gleich zwei Schulen nicht mehr zu halten sind. Quelle: Rebekka Neander

Langenhagens damaligen, inzwischen verstorbenen Verwaltungschef Klaus Rosenzweig schreckte das kleine Kind im Hause Gotzes-Karrasch nicht. Auch nicht, dass sich kein Jahr nach der Anstellung erneut Nachwuchs einstellte. „Ich war erst in Mutterschutz und hatte danach für sechs Monate Teilzeit beantragt“, erzählt sie. Inzwischen sitzen wir auf der Treppe vor dem sozialen Rathaus an der Schützenstraße. Vier Monate hielt sie aus auf „halber Stelle“. Dann aber kehrte sie vollends ins Rathaus Langenhagen zurück.

Welche Achterbahnfahrten der Beruf Familien zumutet, davon kann sie einige Lieder singen. „Einmal kam meine Kinderfrau zu spät. Meine Tochter war damals schon im Kindergarten, aber mein Sohn noch klein, und im Schulzentrum warteten 400 Kinder, um mit mir über Flüchtlingspolitik zu diskutieren.“ Kurz: Der Sohn musste mit, für die Kinderfrau gab es einen Zettel an der Haustür, wo sie zu finden waren.

Gern werden auch pragmatische Lösungen gefunden

Mit der Kita Stadtmitte begann für die Mutter zweier Kinder eine „beruhigende Phase“ mit verlässlicher Betreuung. Im Hintergrund wächst die Veranstaltungssporthalle, eines der letzten Projekte, für das die Dezernentin eine Rede schreiben muss. Quelle: Rebekka Neander

Kreatives Krisenmanagement lehrt auch das Haus der Jugend bis heute – und damit meint die Dezernentin nicht (nur) die vielen politischen Debatten um Sanierung und Neubau. „Schon weil damals unter dem Dach ein Hausmeister mit drei kleinen Kindern wohnte und die Jugendlichen unten immer Remmidemmi machen wollten.“ Im „beschaulichen Langenhagen“ beschweren sich bei Lärmbelästigungen aller Art Nachbarn wie Hausmeister in der Regel ohne jede Scheu direkt bei der Dezernentin. „Nach zwei Jahren hatten wir für den Hausmeister eine neue Wohnung und einen neuen Job“, sagt sie mit einem erleichterten Lächeln auf den Lippen.

Auf der Treppe vor dem sozialen Rathaus breitet sich der Spannungsbogen des Berufsfeldes mit aller Macht aus. Die Übernahme des Jugendamtes 2001 eröffnete der inzwischen auch in Langenhagen wohnhaften Familie „den wahren Blick darauf, in wie vielen Familien es schmort“. Die Flüchtlingskrise 2015 habe sie wenig erschreckt. „Das war 1990 viel schlimmer.“ Nicht nur in Zahlen bemessen. Faule Äpfel klatschten seinerzeit an das Privathaus der Dezernentin. „Das gab es 2015 nicht.“

Faule Äpfel klatschen an die Hauswand

Der Betriebshof ist am Ende der Tour das erklärte Ziel von Monika Gotzes-Karrasch: Zwei Jahre lang hatte die Sozialdezernentin auch „vorläufig“ das Baudezernat inne. Bis heute zollt sie den Mitarbeitern dort hohen Respekt. In deren Büro allerdings muss sie sich künftig nicht mehr melden. Quelle: Rebekka Neander

Die Stadtbibliothek an der Schützenstraße habe der Power-Leserin sehr geholfen, dass die Bücherregale zu Hause nicht noch weiter gewachsen sind. Längst gilt: „Bücher als Geschenk sind verboten.“ Die Tour führt vorbei am Schulzentrum, das ihr mit dem Brandschutzgutachten 2015 den Schock ihres Lebens verpasst hatte. „Gleich zwei Schulen dieser Größe innerhalb kürzester Zeit anders unterbringen zu müssen ...“ Der Satz hängt ein wenig in der Luft.

Nicht nur Kita Stadtmitte macht Sozialdezernentin stolz

Die Kita Stadtmitte reiht sich ein: der Ort, der der jungen Mutter seinerzeit viel Beruhigung schenkte – ohne sich verspätende oder erkrankte Kinderfrauen. Wobei ... „Einmal bekam ich einen Anruf, weil sich mein Sohn auf eine Hummel gesetzt hatte. Ein anderes Mal, weil meiner Tochter eine Erbse im Ohr steckte.“ Wirkliches Leben halt. Für die Sozialdezernentin bleibt diese Kita als Startschuss in Erinnerung für eine stolze Reihe an Kita-Neubauten, die die Stadt anschob.

Tja, und am Ende nun also der Betriebshof. In 30 Jahren hat Gotzes-Karrasch tatsächlich alle Bereiche der Verwaltung gesehen. Personaldezernentin war sie zwischendurch auch mal für einen Tag. Das liegt viele Jahre zurück. Weil dem bisherigen Stelleninhaber diese Entscheidung des Verwaltungschef aber so gar nicht gefiel, bekam er die Abteilung nach einem Tag zurück. Baudezernentin war sie allerdings – „vorübergehend“ – gleich zwei Jahre lang. Doch in dieser Zeit hat sie den Betriebshof, die Menschen dort und deren oft übersehene Arbeit durchaus schätzen gelernt.

Irgendwie hat alles seine Zeit

Beim Blick auf die Hallen und Werkstätten ist sie dann für einen Augenblick still. Wie schlimm der Abschiedsschmerz wohl werden wird, nicht mehr mitmischen zu können? Politischer Diskurs hat schließlich ihr Leben bestimmt: Schon als Studentin trat sie der Gewerkschaft bei, seit ihrem 26. Lebensjahr ist sie SPD-Mitglied – nicht zwingend zum Gefallen ihres Vaters, eines CDU-Ratspolitikers. „Alles hat seine Zeit“, hebt sie an – und verstummt. Dann ein versöhnliches Lachen. „Wer jahrzehntelang an einem Ort ist, gehört ausgetauscht. Rathaus und Politik kenne ich gut genug. So richtigen Unsinn werden die nicht machen.“

Von Rebekka Neander