Mehrfach musste der Termin verschoben werden, nun holt der Sozialverband Deutschland (SoVD) seine Mitgliederversammlung in Langenhagen nach. Beim Treffen des Ortsverbands, das am Donnerstag, 31. März, um 16.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums beginnt, stehen auch Vorstandswahlen an.

In diesem Jahr plant der SoVD mehrere Ausflüge. Zum Auftakt geht es am Donnerstag, 7. April, zum Matratzenhersteller Wenatex, der den Besuchern an der Schleswigstraße 9 in Langenhagen sein „Schlafsystem“ vorstellen will. Anschließend ist ein Spargelessen auf dem Spargelhof Heuer in Fuhrberg geplant. Treffen ist um 8.45 Uhr am Stadtbahnhof Zentrum. Bezahlen müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Fahrt nicht.

SoVD besucht Porzellanmanufaktur Fürstenberg

Am Dienstag, 17. Mai, steht ein Ausflug zur Porzellanmanufaktur Fürstenberg mit Weser-Flussfahrt auf dem Programm. I

In den Wildpark Lüneburger Heide geht es für die Mitglieder am Dienstag, 14. Juni. Im August ist eine Tour zur Elbphilharmonie nach Hamburg geplant. Im September soll es dann nach Einbeck und im Oktober nach Lüneburg gehen.

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen sind unter Telefon (0152) 26400118 möglich, aber auch bei der Mitgliederversammlung sowie bei den regelmäßigen Treffen der SoVD-Ortsgruppe im Café Wintergarten.

Von Nina Hoffmann