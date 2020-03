Langenhagen

Eigentlich sehen Autofahrer frühzeitig, etwa auf der Walsroder Straße oder der Konrad-Adenauer-Straße, dass sie sich auf eine Umleitung und Teilsperrung der Theodor-Heuss-Straße einstellen müssen. In Höhe des Langenforther Platzes beispielsweise ist das Schild nicht zu übersehen. Doch immer wieder missachten Verkehrsteilnehmer die Hinweise und fahren bis an die Absperrbaken heran – und manchmal auch in Richtung Norden vorbei. Die Polizei weiß um das Problem und hat schon diverse Verstöße festgestellt, wie Nina Caspari, Leiterin des Langenhagener Einsatz- und Streifendienstes (ESD), sagt. Die Sperrung der Straße dauert voraussichtlich noch bis Ende Mai.

Zufahrt zur Wasserwelt und Rennbahn ist frei

Seit vergangenen Montag ist die Theodor-Heuss-Straße zwischen Reuterdamm und Robert-Koch-Straße eine Einbahnstraße. Wegen Bauarbeiten an der Trinkwasserleitung fließt der Verkehr nur in Richtung Süden. Wer in Richtung Norden auf den Reuterdamm fahren will, muss eine weiträumige Umleitung (U 11) fahren. Diese ist von der Bothfelder Straße über die Walsroder Straße zur Kreuzung Pferdemarkt/Am Reuterdamm ausgeschildert. Die Zufahrt, so steht es auch auf den Hinweistafeln, zur Wasserwelt und dem Parkplatz der Pferderennbahn auf der Neuen Bult ist jedoch weiterhin frei. Ausgenommen von der Sackgasse sind Busse des öffentlichen Nahverkehrs. Diese dürfen den Bereich weiterhin passieren.

Vom Reuterdamm aus geht es als Einbahnstraße in Richtung Süden entlang von Pferderennbahn und Wasserwelt zur Bothfelder Straße. Quelle: Ursula Kallenbach

An dieser Stelle beginnt die Sperrung auf der Theodor-Heuss-Straße

Autofahrer müssen umdrehen

Offenbar wollen nicht alle Verkehrsteilnehmer einen Umweg auf sich nehmen, wenn sie Richtung Norden unterwegs sind. Dies war auch am Sonnabend zu beobachten: An der Zufahrt zur Rennbahn herrschte Flohmarkt-Verkehr. Zu Fuß liefen die Besucher über den ampelgesicherten Überweg auf das Flohmarktgelände. Direkt dahinter versperrten Baken und Schilder die Weiterfahrt. Zu beobachten waren dennoch in nur kurzer Zeit einige Fahrzeuge, die erst beim Anblick der Sperrung auf der Straße wendeten. Ebenso schienen manche Autofahrer, die vom Flohmarkt auf den Rennbahnparkplatz in die Theodor-Heuss-Straße einfahren wollten, die Sperrung vergessen zu haben. Sie ordneten sich von der Rennbahn, auf der am 13. April die neue Saison beginnt, in die rechte Abbiegespur ein, registrierten erst dann die Absperrung und mussten sich mit Blinken und Handzeichen in die abbiegende Fahrzeugreihe nach links einfädeln.

Polizei kontrolliert und stellt Verwarngelder aus

Auch die Langenhagener Polizei hat in der vergangenen Woche diese und ähnliche Situationen dort beobachtet. Die Beamten waren nach Angaben von Caspari bereits mehrmals vor Ort. Dabei stellten die Polizisten fest, dass einige Autofahrer verbotswidrig in die Einbahnstraße einfahren wollten. Allein am Freitagvormittag stellte die Polizei 16-mal ein Verwarngeld an Autofahrer aus. Bisher sei die Stelle jedoch kein Unfallschwerpunkt, sagt Caspari. Auch in Zukunft werde die Polizei, je nach Möglichkeiten, regelmäßig vor Ort sein und ein Auge auf den Verkehr und das Einhalten der Regeln haben.

An der Ausschilderung der Sperrung und Umleitung muss Casparis Angaben zufolge nichts geändert werden – diese sei eindeutig, sagt die ESD-Leiterin. Sie sieht aktuell keinen Handlungsbedarf, denn die Bürger müssten frühzeitig erkennen können, dass sie in Richtung Norden nur bis zur Wasserwelt und zur Pferderennbahn kommen.

Auf der Walsroder Straße werden Autofahrer kurz vor dem Langenforther Platz auf die Sperrung auf der Theodor-Heuss-Straße und die damit verbundene Umleitung hingewiesen. Quelle: Ursula Kallenbach

Ausschilderung wurde präzisiert

Die Stadt hat bereits kurz nach Beginn der Sperrung die Ausschilderung verbessert und präzisiert: Statt „Zufahrt bis Baustelle frei“ heißt es an den Kreuzungen der Theodor-Heuss-Straße mit der Bothfelder Straße, der Niederrader Allee, dem Hoppegartenring und der Straße An der Neuen Bult jetzt, dass Autofahrer nur bis zum Schwimmbad und der Pferderennbahn freie Fahrt haben. Zudem habe die Verwaltung nach Auskunft von Stadtsprecherin Juliane Stahl Mitte der vergangenen Woche eine zusätzliche Hinweistafel am östlichen Ende der Konrad-Adenauer-Straße aufgestellt.

Von Julia Gödde-Polley und Ursula Kallenbach