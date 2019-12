Langenhagen

Der umfangreiche Ausbau ist nahezu abgeschlossen: Spätestens am Freitag, 20. Dezember, wird die halbseitige Sperrung der Walsroder Straße zwischen den Einmündungen zur Konrad-Adenauer-Straße und Ehlersstraße aufgehoben. Das kündigt Stadtsprecherin Juliane Stahl an. Damit haben Autofahrer wieder freie Fahrt auf einer der Hauptverkehrsstraßen durch die Stadt – nach einem Dreivierteljahr.

So lange haben die Bauarbeiten zwischen Langenforther Platz und Ehlersstraße gedauert. Seit März haben Arbeiter auf dem circa 440 Meter langen Abschnitt den alten Asphalt entfernt, die Gehwege und die meisten Fahrbahnquerungen mit Bordstein-Elementen ausgestattet, damit alles barrierefrei ist. Anschließend wurde die Fahrbahndecke erneuert. Es wurde in mehreren Bauabschnitten gearbeitet, um „die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten“, heißt es aus dem Rathaus. Dennoch war die Walsroder Straße zwischen Langenforther Platz und Konrad-Adenauer-Straße lange Zeit eine Einbahnstraße. Das Land Niedersachsen und die Stadt haben etwa 2 Millionen Euro in den Ausbau investiert.

Jetzt fehlen nur noch Restarbeiten, die Stahls Angaben zufolge erledigt werden können, „ohne, dass der Verkehr beeinträchtigt wird“. Auch die bislang geänderte Verkehrsführung an der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße werde aufgehoben.

Von Julia Gödde-Polley