Die Arbeiten für den Umbau des Spielplatzes Vor den Kämpen in Godshorn haben begonnen. Ab August – so der Plan – soll das knapp 5400 Quadratmeter große Gelände in verschönerter Form Kindern und Eltern zur Verfügung stehen.

Herz des Spielplatzes soll ein großer Sandspielbereich werden. Die bisherige Doppelschaukel und der Basketballkorb werden um eine Kletterkombination für Kinder ab vier Jahren sowie eine Mininestschaukel und zwei Federwipptiere für Kinder ab drei Jahren ergänzt. Auf einem neuen Karussell können mehrere Kinder zeitgleich spielen – mit den dann geltenden Abstandsregeln. Sitzmöglichkeiten laden Eltern und Kinder zum Verweilen ein. Eine neue Hecke soll den Spielplatz von der Straße abgrenzen, ohne die Sichtmöglichkeit zu nehmen.

Eine Seil-Kletter-Kombination ersetzt den Rutschenturm

Im südlichen Teil werden die Podeste der beiden Hängerutschen erneuert. Der Rutschenturm wird abgebaut. An seiner Stelle wird eine Seil-Kletter-Kombination errichtet. Zudem sollen auf dem Areal einige Pflanzen zurückgeschnitten werden, um auch diesen Bereich übersichtlicher zu machen. Zwei neue Bäume werden für Schatten sorgen. Bei der Neugestaltung des Spielplatzes wurden die Anregungen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen einbezogen. Die Kosten beziffert die Stadt mit gut 118.000 Euro.

Von Gabriele Gerner