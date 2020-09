Godshorn

Die gewonnenen Spielgeräte aus der Aktion „Spielplatzsommer“ von Radio ffn und Stiftung Sparda-Bank auf dem Spielplatz am Kuckuckskamp sind fertiggestellt. Sie werden am Freitag, 11. September, ab 13.30 Uhr zum Spielen freigegeben.

Eiswagen lockt zur Eröffnung am Kuckuckskamp

Eine große Eröffnungsfeier kann es in Corona-Zeiten nicht geben. Die Freude an den neuen Spielgeräten will sich Bürgermeister Mirko Heuer aber nicht nehmen lassen. Er stellt sogar noch eine zweite Überraschung für alle anwesenden Kinder in Aussicht: Ein Eiswagen soll die Augen der Kleinen zum Leuchten bringen. Eines ist Heuer aber wichtig zu betonen: „Wir befinden uns immer noch in der Pandemie. Daher bitten wir auch bei aller Freude über den neuen Spielplatz darum, auf die Corona-Regeln zu achten.“ Eltern sollten ihre Kinder unbedingt auf die geltenden Abstandsregeln hinweisen.

Für die ganz Kleinen wurden am Kuckuckskamp ein neues Spielhaus und ein Backtisch gebaut. Die etwas größeren Kinder ab sechs Jahren können sich auf dem Adlerhorst austoben. Das Klettergerät ist fünf Meter hoch und verfügt über mehrere Ebenen und zahlreiche Kletterseile. Außerdem wurden eine Slackline und eine kleine Calisthenicsanlage installiert.

Von Frank Walter