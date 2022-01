Langenhagen

Mit Riesenmikado, Minigolf und Wikingerschach sollen Seniorinnen und Senioren in Wiesenau für die Bewegung an der frischen Luft begeistert werden. Nach Auskunft von Anna-Marie Eichhorn, Projektkoordinatorin des Vereins Win im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11, zieht das „Senioren-Sport-Mobil“ erneut mit einem Bollerwagen seine Runden durch den Stadtteil.

„Wir möchten vor allem ältere Menschen aus Wiesenau ansprechen“, betont Eichhorn. Die Kooperation mit der Koordinatorin für Sport bei der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark, Ann-Kathrin Wachenhausen, begrüßt Eichhorn sehr: „Wir versprechen uns, so einen noch größeren Teil der Senioren und Seniorinnen aus Wiesenau gemeinsam zu erreichen.

Senioren sollen mobilisiert werden

In dem Bollerwagen sind neben Material für leichte Mobilisations- und Koordinationsübungen verschiedene Bewegungs- und Outdoor-Spiele. Ziel sei, ältere Menschen, die sich nicht mehr so viel bewegen oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und daher selten nach draußen gehen, zu aktivieren und für Bewegung an der frischen Luft zu begeistern, sowie soziale Kontakte zu knüpfen. Dabei engagieren sich auch Ehrenamtliche vom Verein Win.

Wer sich angesprochen fühlt, kann sich telefonisch unter (0511) 12261713 oder per E-Mail an eichhorn@win-e-v.de bei der Projektverantwortlichen melden. Die sportlichen Aktivitäten sind alle zwei Wochen freitags ab 10 Uhr am Quartierstreff geplant. Das Projekt wird von den gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen gefördert – es soll einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise leisten.

Von Sven Warnecke