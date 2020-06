Kaltenweide

Mit den Namen von Spitzenpferden ist das so eine Sache. Da kommen zuweilen sperrige Sponsoren-Zucht-Abstammungs-Kombinationen zustande. Mit ein bisschen Glück entsteht daraus ein akzeptabler Rufname. Für „ Airbus“ galt das alles nicht. Der Sachsen-Anhaltiner Wallach mit seinen stolzen 182 Zentimetern zwischen Hufsohle und Widerrist und dem unverwechselbaren weißen „Kuhfleck“ am Bauch hatte viele Namen. Airbus hieß er als Sohn des Hengstes Achmed nur der Form halber. Als „Jumbo“ präsentierte den Riesen schon sein Verkäufer, als dieser ihn fünfjährig Irina Lenkeit auf den Hof stellte. Gerne genommen war auch „Dramaqueen“. Vor allem aber „Rampensau“.

Wie auch immer: In Erinnerung geblieben ist der große Fuchs auch nach seinem Abschied aus dem internationalen Spitzensport vor fünf Jahren – als der wahrscheinlich größte und sicherste Rücken, auf dem deutsche Voltigierer sich in die Weltspitze turnen durften. Der Jumbo startet nun nicht mehr. In der vergangenen Woche musste das inzwischen 29-jährige Pferd in seinem Heimatstall in Twenge eingeschläfert werden.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Der Jumbo flog erst mit 19 Jahren zum ersten Mal

Dort begann vor knapp zehn Jahren auch seine Geschichte in dieser Zeitung. Denn den Jumbo plagte bis zu jenem Zeitpunkt trotz seiner stolzen 19 Jahre ein namensbedingter Makel: Er war noch nie geflogen. Ende September 2010 sollte sich dies ändern. Denn der Wallach und seine Longenführerin Irina Lenkeit aus dem kleinen Dorf im Norden Langenhagens waren nominiert für die Weltreiterspiele in den USA, um in Kentucky den Voltigierern Antje Hill aus Neuss und Daniel Kaiser aus Leipzig zu Medaillen zu verhelfen. Der Jungfernflug gelang: Hill kam als Vize-Weltmeisterin zurück. Zu den Turnern, die sich auf die Sicherheit des Riesen wie im Schlaf verlassen konnten, zählte auch Thomas Brüsewitz aus Garbsen, der mit ihm unter anderem 2015 in Aachen Vize-Europameister wurde. Es war das Jahr seiner letzten großen Championate.

Zur Galerie Der Spitzensport nimmt Abschied von Airbus, dem Sachsen-Anhaltiner Wallach, auf dem unter anderem Antje Hill und Thomas Brüsewitz bis an die Weltspitze turnen konnten.

Familienausflug ins Solarium auf dem Hof Münkel in Twenge: Irina Lenkeit mit Jumbo, Lady und dem Hund Daisy. Quelle: privat

Airbus erwehrte sich zwar erfolgreich als „totale Rampensau“ in den letzten Jahren seiner Karriere nicht nur wiederholten, aber meist hilflosen Versuchen des Bundestrainerstabs, ihn in Rente zu schicken. Er habe die Anreisen aber gerne auch mit kurzfristigen Verletzungen verknüpft und sich als „Dramaqueen“ erwiesen, wie Lenkeit wiederholt – aber stets lachend – zu erzählen wusste. Zur Belohnung für die entnervten Zweibeiner legte der Vierbeiner beim Anblick von Publikum und dem Start der Musik von Jahr zu Jahr bessere Leistungen hin. Wer das Pferd hingegen im heimatlichen Privatstall mit eintönigem Training belästigte, erlebte einen bockenden und stoffeligen Sturkopf.

Airbus hinterlässt nicht nur eine trauernde Fangemeinde, die ihren Kummer auch überregional und in sozialen Medien kundtat und die in der Nacht nach dem Tode Lenkeit über Stunden Anrufe und Nachrichten aus der ganzen Welt bescherte. In Twenge trauert auch Lady, eine kleine Pony-Stute, so winzig, dass sie auf der Koppel in der Sonne problemlos den Koloss als Schattenspender nutzen konnte. Mit ihr teilte sich der Jumbo seinen Scheunentrakt während der vergangenen drei Jahre in Twenge. Richtig verstanden, so erscheint es Lenkeit, hat die kleine Stute das Fehlen ihres großen Kumpels noch nicht. Damit ist sie nicht alleine.

Der Jumbo mit seiner großen Liebe Lady, mit der er sich in den vergangenen drei Jahren einen Scheunentrakt in seinem Heimatstall in Twenge teilte. Ohne die Pony-Stute machte der große Wallach keinen Schritt mehr. Quelle: privat

Von Rebekka Neander