Langenhagen

Ein kurzes Drücken auf den dicken roten Knopf auf dem Smartphonedisplay, ein lautes Klicken – und die Sportbox im Eichenpark in Langenhagen öffnet sich. In vier großen Schubladen befinden sich Yogamatten, Kettlebells, Springseile und zahlreiche andere Utensilien. Die Sportbox ist ein neues Angebot der Stadt und seit Anfang September jeweils für eine Stunde buchbar. Sie befindet sich neben dem Pfad der Sinne und den dort fest installierten Bewegungsangeboten.

Thorben Noß (links), Abteilungsleitung Kinder, Jugend, Schule und Kultur bei der Stadt, und Sebastian Deseniß, Digital Development Manager, stellen die neuen Möglichkeiten des Outdoorsports vor. Quelle: Stadt Langenhagen

Die rund 50 Geräte und Hilfsmittel habe ich zwar schon einige Male gesehen, was ich mit ihnen anfangen soll, weiß ich nun vor der Box stehend aber noch nicht wirklich. Zum Glück gibt es in der zugehörigen Sportbox-App nicht nur einen Kalender und einen Button, mit dem ich die Box buchen und öffnen kann, sondern auch Work-out-Pläne mit Videos, die Übungsmöglichkeiten zeigen. Ich entscheide mich allerdings als Erstes für das Springseil zum Aufwärmen.

Sportbox-App bietet Erklärvideos und Work-out-Pläne an

In der Sportbox-App gibt es Videos, die zeigen, wie die Geräte in der Box genutzt werden können. Am Anfang jedes Videos kommt eine kurze Beschreibung zum Ablauf der Übung. Quelle: Hanna Zimmermann

Als Nächstes orientiere ich mich an den Trainingsmöglichkeiten in der App und finde schnell ein passendes Work-out. In dem Erklärvideo in der App sehen die Übungen ziemlich einfach aus, der Trainer hat das Gummiband zwischen Wade und Kniekehle gespannt, macht eine Kniebeuge und geht dann seitlich und in kleinen Schritten von links nach rechts.

Ich mache es ihm nach, versuche, mit dem Gummiband um meinen Beinen die Anleitung auf meinem Smartphone zu verfolgen. „Schulterbreiter Stand, Körpergewicht auf den Fersen, Spannung im unteren Rücken, Arme vor dem Körper“ lese ich und sehe gleichzeitig den Trainer im Video von links und rechts gehen. Nachdem ich mir die Übungen einige Male angesehen habe, beginne ich, ebenfalls seitlich von links nach rechts zu gehen.

Die Nutzung des Gummibands sieht in der App leichter aus, als es in der Realität ist. Quelle: Hanna Zimmermann

Übungsangebote mit Gummiband und Kettlebell

Weil ich nicht kontrollieren kann, ob meine Körperhaltung richtig ist, gehe ich nach Gefühl. „Du siehst aus, als würdest du ein Ei legen“, kommentiert meine Freundin Hanna, die ich eigentlich mitgenommen habe, damit sie mir hilfreiche Tipps geben kann. Stattdessen steht sie vor mir und beobachtet mich skeptisch. Sie erklärt mir, ich müsste tiefer in die Hocke gehen, doch auch das fühlt sich irgendwie seltsam an, und Hanna stellt fest: „Das sieht komisch aus.“ Immerhin spüre ich langsam ein leichtes Ziehen in den Beinen.

Nachdem ich 15-mal von links nach rechts gelaufen bin, kommt die nächste Übung. Diesmal soll ich mir das Gummiband um die Hände legen und in den Ausfallschritt gehen. Meine Beine sollen jeweils einen rechten Winkel bilden, mit dem hinteren Bein soll ich mich hoch und runter heben und gleichzeitig in den Armen die Spannung halten.

Die Sportbox kostet knapp 10.000 Euro Die Stadt Langenhagen hat die Sportbox für knapp 10.000 Euro angeschafft. Das Geld stammt aus Fördermitteln des Infrastrukturprogramms der Region Hannover. „Da die pandemische Lage über September hinaus verlängert wurde, möchten wir allen Menschen in Langenhagen die Möglichkeit geben, Außensport betreiben zu können, der über Jogging und Radfahren hinausgeht“, sagt Thorben Noß, Abteilungsleitung Kinder, Jugend, Schule und Kultur in der Verwaltung. Die Rückgabe der Geräte in die Box wird automatisch dokumentiert, sodass nach Angaben der Stadt ein Abhandenkommen nachvollzogen werden könnte. Zudem liegen in der Sportbox Hygienemittel bereit, damit die Sportlerinnen und Sportler die Geräte vor und nach der Nutzung reinigen und desinfizieren können. Die Stadt selbst will auch für eine regelmäßige Wartung und Kontrolle sorgen. Nach Angaben der Verwaltung kommt eine Erweiterung des Angebotes infrage, sofern die erste Sportbox von den Nutzerinnen und Nutzern gut angenommen wird. Interessierte können die App in den bekannten App-Stores unter den Stichworten „Sportbox – app and move“ herunterladen.

Größte Herausforderung: Balance halten und Video weiter verfolgen

Mein Smartphone kann ich jetzt nicht mehr halten, stattdessen leitet Hanna mich an – einig sind wir uns allerdings nicht. Ich solle „richtig aufstehen“, sagt sie. Ich habe das Video anders in Erinnerung und wippe mit meinem hinteren Bein hoch und runter, aber Hanna gibt nicht auf, hält mir schließlich das Video vor die Nase: „Siehst du?“ Sie hat recht. Nachdem ich verstanden habe, wie es geht, und überrascht bin, dass ich das Gleichgewicht halten kann, wechsle ich die Seite und mache das Gleiche noch einmal.

Anschließend versuche ich mich an den sogenannten Kettlebells. In der Sportbox liegen runde Hanteln mit Gewichten von vier bis 16 Kilogramm. Vier kommt mir ziemlich leicht vor, ich verdopple auf acht Kilo. Die Übungen mit dem Gewicht fallen mir wesentlich leichter.

Die Kettlebells sind runde Hanteln mit Gewichten zwischen vier und 16 Kilogramm. Die vorgeschlagenen Übungen zu den Geräten sind selbsterklärend. Quelle: Hanna Zimmermann

Anmeldungsgebühr beträgt 50 Cent

Normale Kniebeuge, Ausfallschritte oder die Kettlebells von unten nach oben schwingen – alles gar kein Problem. Meine Koordinierung funktioniert besser als mit dem Gummiband, die Körperhaltung ist selbsterklärend. Wieder mache ich 15 Einheiten, so richtig ins Schwitzen komme ich nicht, aber ich spüre schon auf dem Heimweg in Beinen, Armen und Schultern, dass ich etwas getan habe.

Für Work-out-Muffel ist ein Trainingspartner hilfreich

Mit einer einmaligen Anmeldegebühr in der App in Höhe von 50 Cent ist die Nutzung der Sportbox fast kostenlos, allerdings hätte ich ohne Hanna meinen Körper bei einigen Übungen sicherlich falsch belastet. Für Work-out-Muffel wie mich, die keine Kenntnisse von Sportübungen haben, ist ein Trainingspartner mit Vorerfahrung hilfreich. Mein Muskelkater ließ übrigens keine 24 Stunden auf sich warten.

Von Leona Passgang